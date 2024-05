Miłość Rzeźniczaków kwitnie, choć niewielu dawało im szansę na długotrwałą relację. Małżeństwo skupia się na wychowaniu swojej córki Antoniny, czym chętnie się chwalą w mediach społecznościowych. Teraz piłkarz ponownie postanowił podzielić się radosną nowiną z internautami. Już z samego rana pojawił się wyjątkowy post na jego profilu.

W 2022 roku Jakub i Paulina Rzeźniczakowie wzięli cichy ślub w Miami, a zaledwie dwa lata później na świecie pojawiła się ich córeczka Antonina. Od tego czasu para relacjonuje każdą wyjątkową chwilę ze swojego życia na Instagramie. Ostatnio Paulina Rzeźniczak nie wytrzymała i zalała się łzami, a to wszystko za sprawą pierwszego dnia jej pociechy na basenie. Nie trzeba było długo czekać, aż para znów wrzuci kolejny post, tym razem piłkarz dziękuje swojej żonie za 3 wspólne lata.

Na swoim Instagramie Jakub Rzeźniczak opublikował kilka wspólnych zdjęć ze swoją żoną i córeczką. Piłkarz pochwalił się, że razem z ukochaną wytrwali kolejny rok razem i świętują kolejną rocznicę. Nie zabrakło również słów o prawdziwej miłości.

3 wspólne lata. Dziękuję Ci za każdą sekundę… Dałaś i dajesz mi każdego dnia wszystko, o czym marzyłem przez całe życie. Tak bardzo jestem za to wdzięczny. Każdemu z Was życzę spotkania na swojej drodze drugiej połówki, przy której będziecie czuli się tak dobrze, że każda spędzona chwila osobno nigdy nie da wam takiej radości jak te spędzone razem. I często piszecie mi, że też czekacie na taką miłość. Warto czekać, bo nie znamy dnia, kiedy to nadejdzie a czasami nadchodzi w najmniej spodziewanym momencie tak jak to było u nas

— napisał Jakub Rzeźniczak.