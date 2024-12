Na ten czas czekali chyba wszyscy fani Angeliki Trochonowicz. W ubiegłą niedzielę ta rozpoczęła na swoim kanale na YouTube tzw. vlogmas! Już pierwszego dnia pojawił się wyjątkowy powód do świętowania, czym 28-latka podzieliła się w sieci.

Andziaks i Luka tworzą jedną z popularniejszych par w polskim Internecie. Oboje nagrywają na YouTube, choć nie da się zaprzeczyć, że Angelika, która gości na tej platformie znacznie dłużej, uznawana jest za prawdziwą ikonę. Każde z nich specjalizuje się w tworzeniu vlogów, w których pokazują swoje codzienne, szalone życie. Sztandarowym elementem twórczości 28-latki są jednak tzw. vlogmasy, czyli codzienne filmiki publikowane w grudniu.

Sama Andziaks mówi o sobie jako "największa fanka świąt", a jej fani każdego roku odliczają niecierpliwie do ostatniego miesiąca, w którym wraz z nią będą mogli przeżyć bożonarodzeniowy okres. Jak zatem tradycja nakazuje, już 1 grudnia youtuberka wrzuciła pierwszy filmik, w którym zabrała odbiorców i swoją rodzinkę do Laponii.

Dzień dobry kochani! Witam was w pierwszym vlogmasie w 2024 roku! (...) Jesteśmy na lotnisku, a co to oznacza? Że wylatujemy na vlogmas! (...) Lecimy do Laponii... to jest coś, na co długo czekaliśmy

- obwieściła podekscytowana.