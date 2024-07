Polska moda uliczna podbija świat. Dowodem na to może być determinacja Arety Szpury i Karoliny Słoty, które stworzyły markę Local Heroes. W bluzach, t-shirtach czy czapeczkach z zabawnymi motywami graficznymi projektu dziewczyn chodzą największe gwiazdy sceny pop. Fanami marki są już m.in.: Justin Bieber, Rita Ora, Cara Delevingne oraz Rihanna. Ta ostatnia niedawno ostro imprezowała w koszulce zaprojektowanej przez polskie projektantki.

Dziewczyny kilka miesięcy temu wysłały do Rihanny paczkę. Wokalista po otrzymaniu przesyłki na swoim Twitterze pochwaliła się m.in. zapalniczką z oryginalnym hasłem stworzonym przez Local Heroes (zobacz). Ostatnio Barbadoska na jednym z portali społecznościowych pochwaliła się kolejnym prezentem od dziewczyn. Tym razem wrzuciła imprezowe zdjęcia w białej koszulce z napisem "Last clean t-shirt". Identyczny model może mieć każdy z was za jedyne 89 złotych.

Przy wsparciu takich gwiazd marka Local Heroes ma realną szansę zaistnieć na światowym rynku mody. Czego oczywiście życzymy.

Gwiazdy w ubraniach Local Heroes: