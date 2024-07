1 z 8

Lindsay Lohan to najbardziej niepokorna imprezowiczka Hollywood. Kiedyś obiecująca aktorka, dziś stała bywalczyni klubów i ośrodków odwykowych. Gwiazda postanowiła ostatnio zabawić się w Londynie, a towarzyszyła jej inna słynna buntowniczka, Naomi Campbell. Wyobraźcie sobie te dwójkę na imprezie... Paparazzi udało się jedynie zrobić zdjęcia, gdy obie opuszczały jeden z modnych klubów. Nie sposób nie zauważyć, że na tę okazję Naomi wybrała dość odważną kreację i zdaje się, że nie miała nawet pod nią majtek. To może tłumaczyć jej próbę szybkiego przemknięcia do taksówki.

Zobaczcie Lindsay i Naomi w Londynie: