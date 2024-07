Już dzisiaj drugi półfinał konkursu Eurowizji 2015 z udziałem Polski. Pojawiły się jednak pewne problemy ze sceną, przy której nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Monika Kuszyńska jednak znalazła rozwiązanie. Zobacz: Przy scenie w Wiedniu nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Kuszyńska znalazła jednak rozwiązanie

Emocje związane z występem Moniki są ogromne. Jedni wróżą jej ogromny sukces i awans do finały, inni wręcz przeciwnie. Jak będzie okaże się już dzisiaj wieczorem. Artystkę wspiera piosenkarka, Lidia Kopania, która reprezentowała Polskę na tym festiwalu w 2007 roku. Gwiazda nie ma wątpliwości, że Monika poruszy serca widzów:

Nasza tegoroczna reprezentantka jest osobą absolutnie wyjątkową. Na pewno jej występ nie przejdzie bez echa. Nie można pozostać obojętnym znając jej historię i słuchając wykonania, które zawiera silny ładunek emocjonalny. Poza tym, jej propozycja idealnie koresponduje z tegorocznym sloganem konkursu Building Bridges. Ogromnie się cieszę, że Monika wróciła na scenę w tak pięknym stylu, że wydaje się osobą silną i mimo tego, co się stało, po prostu szczęśliwą. Niezależnie od wyniku, w oczach całej rzeszy ludzi już jest zwyciężczynią. Trzymam za Monikę kciuki i wierzę, że wróci do nas w doskonałym nastroju, a sam konkurs będzie przełomowym momentem w jej życiu - mówi w rozmowie z nami Kopania.

Przy okazji artystka wspomniała swój udział w konkursie:

Chociaż organizatorzy konkursu zarzekają się, że jest to konkurs piosenki, aspekty inne niż tylko muzyczne odgrywają znaczącą rolę w staraniach o zwycięstwo. Między innymi dlatego Eurowizja jest konkursem kochanym przez miliony, ale i przez wielu krytykowanym. Bez wątpienia nie da się go jednak porównać z żadnym innym wydarzeniem muzycznym, organizowanym w Polsce. Osobiście wspominam go bardzo ciepło. To, że nie znalazłam się w finale, nie zepsuło moich pozytywnych odczuć wobec niego, może również dlatego, że międzynarodowe grono dziennikarzy uznało mój utwór za jeden z najlepszych w konkursie. W ich rankingu znalazł się na drugim miejscu.