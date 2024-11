Stanisław Kukulski to młody artysta, który pochodzi z rodziny o muzycznych tradycjach- jego mama jest instruktorem śpiewu, a tata jest kapelmistrzem orkiestry wojskowej. Jak podają źródła, muzyka od zawsze była obecna w jego życiu, a talent wokalny rozwijał w niecodziennych okolicznościach – często ćwiczy śpiew w łazience. Kukulski zdobył uznanie dzięki swojemu zaangażowaniu i pasji, co zaowocowało sukcesem w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów wokalnych w Polsce. Teraz 17-letni wokalista zachwycił w finale "Szansy na sukces" i wygrał bilet do Opola!

Zwycięstwo Stanisława Kukulskiego w "Szansie na sukces. Opole"

W ostatnim finale programu „Szansa na Sukces. Opole 2024” Stanisław Kukulski zaprezentował się przed jury, które doceniło jego niezwykły talent. Dzięki zwycięstwu w programie, Kukulski uzyskał możliwość występu na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w kraju. To ogromne wyróżnienie dla młodego artysty, który już teraz zyskuje coraz większą popularność. Wygrana w „Szansie na Sukces” to przepustka do udziału w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2024. Stanisław Kukulski dołączy tym samym do grona artystów, którzy będą reprezentować młode pokolenie muzyczne na scenie tego renomowanego festiwalu. Opole to dla wielu muzyków symbol spełnienia marzeń i początek wielkiej kariery.

Kukulski przygotowuje się teraz do swojego występu, który może być kluczowym momentem w jego muzycznej drodze. Publiczność z niecierpliwością czeka, aby zobaczyć, jak młody talent zaprezentuje się wśród najlepszych artystów w kraju.

Artur Zawadzki/REPORTER

Młody artysta najpierw zachwycił w "Szansie na sukces" śpiewając wielki przebój zespołu Wilki "Eli Lama Sabachtani", a w wielkim finale oczarował wszystkich wykonując "Wszystko się może zdarzyć" Anity Lipnickiej. Stanisław Kukulski w finale zmierzył się Piotrem Bagunem i Nikolą Kawałą, ale ostatecznie to 17-letni Stanisław wygrał muzyczny konkurs. Fani programu są zachwyceni werdyktem.

Piękny głos...pięknie zaśpiewane i męski glos miał cudowne brzmienie... Gratuluję!!!

Chłopak ma talent oby wypłynął na szerokie wody

Brawo!!!Cudowny głos. Taka wrażliwość, subtelność w śpiewaniu komentują fani na Facebooku.

Przypominamy, że Stanisław Kukulski już wcześniej występował w innym telewizyjnym hicie. Młody artysta ma za sobą udział w drugiej edycji "The Voice Kids", ale odpadł wówczas z programu na etapie bitew. Stanisław Kukulski brał również udział w preselekcjach do Eurowizji.

Młodemu artyście serdecznie gratulujemy i już czekamy na jego występ w Opolu!