Największa przyjaźń Euro 2016? Anna Lewandowska i Sara Boruc! Dziewczyny są we Francji i cały czas spędzają czas ze sobą. Razem ćwiczą, chodzą na mecze. Widać, że wszędzie są razem. Dziewczyny właśnie ruszyły do St. Ètienne, gdzie jutro Polska zagra ze Szwajcarią w 1/8 Euro 2016. Z tej okazji Sara i Ania wrzuciły ostatnie wspólne zdjęcie z Marsylii na swoje profile na Instagramach.

Sara Boruc ma na sobie buty Louis Vuitton i jedna z internautek wypomniała jej ile kosztują.

Szybko odpisała jej Ania Lewandowska.

Widać, że dziewczyny się wspierają i nie dopuszczą do hejtowania siebie nawzajem w sieci. Za to pod zdjęciem u Ani Lewandowskiej jeden z komentarzy bije w Anię, że za dużo jest jej w reklamach.

Sara piękna jak zawsze... Pani Aniu...moze nie trzeba marnotrawic wizerunku na byle jakich reklamach, mówię to pomimo sympatii (...)..takie do przemyslenia...na tym pozimie chyba nie trzeba wszystkiego brac tylko mozna przebierac i wybrac cos co jest spojne z wizerunkiem...fajnym wizerunkem ktory jesze fajny Pani ma - czytamy na Instagramie Anny Lewandowskiej (pisownia oryginalna).