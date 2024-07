Na tegorocznym mundialu Robert Lewandowski może liczyć na wsparcie swoich najbliższych. W Katarze towarzyszyła mu nie tylko ukochana, Anna Lewandowska, ale także jego siostra, Milena Lewandowska. W przerwie od meczów panie z chęcią korzystały z uroków miejsca, w jakim się znajdują. Tymczasem jednak żona piłkarza postanowiła wrócić do Hiszpanii. Z kolei jego siostra podzieliła się kolejnymi relacjami z Kataru. Koniecznie zobaczcie, jak spędzają czas przed kolejnym meczem!

Anna Lewandowska wróciła do Hiszpanii

W ostatnim czasie wszystkie oczy skierowane są na Roberta Lewandowskiego. Wszystko ze względu na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbywają się w Katarze. Początkowo tegoroczny mundial nie rozpoczął się pomyślnie dla kapitana reprezentacji Polski. Wówczas piłkarz nie trafił karnego w meczu Meksykiem. Wszystko jednak obróciło się w sobotę, 26 listopada, kiedy to właśnie dzięki niemu Polska wygrała mecz z Arabią Saudyjską 2:0. Wówczas Roberta Lewandowskiego na trybunach wspierała Anna Lewandowska oraz jego siostra, Milena Lewandowska. Panie nie kryły swojej radości. Pojawia się jednak pytanie, co robią w oczekiwaniu na kolejny mecz reprezentacji Polski? Nie próżnują - swoimi przeżyciami z chęcią dzielą się za sprawą mediów społecznościowych.

Podczas gdy Robert Lewandowski wraz ze swoją drużyną odpoczywa po wygranym meczu z Arabią Saudyjską, jedna z najpopularniejszym polskich WAGs spakowała walizki i ruszyła do Barcelony. Okazuje się, że ta czas pomiędzy meczami postanowiła spędzić w rodzinnym gronie. W niedzielny poranek wraz z córkami, Larą i Klarą wybrała się na słoneczny spacer po Hiszpanii. Uroczym kadrem podzieliła się na swoich mediach społecznościowych. Dumna mama trzyma za rękę swoje pociechy, a te, ubrane w takie same kurtki wyglądają naprawdę uroczo. Czy to oznacza, że nie będzie jej podczas kolejnego meczu reprezentacji Polski, który odbędzie się już w środę, 30 listopada? Trenerka planuje wrócić, aby wspierać swojego ukochanego. A przynajmniej wskazuje na to jej InstaStory, na którym poinformowała, że podróż do Hiszpanii, to "szybka wycieczka".

Instagram @annalewandowska

A co w tym czasie robi siostra Roberta Lewandowskiego? Milena Lewandowska pokusiła się o wykonanie pięknej sesji. Czarno-białe, klimatyczne zdjęcia z Dohy opublikowała na swoim Instagramie. Szwagierka Anny Lewandowskiej pozuje w skąpym bikini i długiej, lnianej narzutce, prezentując tym samym swój płaski brzuch. Widać, że ta podobnie jak jej brat, prowadzi sportowy tryb życia. Takiego samego zdania są fani, którzy pod postem ruszyli z licznymi komplementami. Czekacie na kolejny mecz reprezentacji Polski tak samo jak żona i siostra Roberta Lewandowskiego?

PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press/East News