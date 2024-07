Sara Boruc zdecydowała się na szczery wywiad, w którym opowiedziała m.in. o znanych żonach polskich piłkarzy. Gwiazda powiedziała o konflikcie z Mariną Łuczenko-Szczęsną, z którą przed laty były przyjaciółkami. W ostrych słowach skomentowała również "fałszywe warszawskie towarzystwo". Nie oszczędziła również Anny Lewandowskiej!

Słowa Sary Boruc zaskakują. Sprawdźcie!

Sara Boruc to jedna z najbardziej znanych żon polskich piłkarzy obok Anny Lewandowskiej czy Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Niegdyś panie były ze sobą blisko, widywano je na wspólnych imprezach oraz razem kibicowały swoim partnerom. Jakiś czas temu ich drogi się rozeszły, a fani wciąż zastanawiali się, czy doszło do poważnego konfliktu. Żona Artura Boruca udzieliła szczerego wywiadu dla portalu Pudelek.pl, w którym zdradziła kulisy zakończenia show-biznesowej przyjaźni.

Niepotrzebnych jest mi więcej wrogów, bo jak na ten moment to i tak mam ich sporo. Generalnie to nic nikomu złego nie zrobiłam nigdy, ani publicznie, ani za plecami, jestem raczej prostolinijna. Właśnie z tym ludzie mają z tym największy problem. Lepiej mi się przebywa z ludźmi, z którymi spijają sobie z dziubków, a jak jest jakaś szczerość, prawda, która nie jest zgodna z powszechnie panującymi kanonami, no to jest muł - powiedziała Sara Boruc.

Zobacz także: Sara Boruc z torebką za 40 tys. zł wybrała się do kawiarni! Szokuje też cena koszuli. Nowe zdjęcia paparazzi

Sara Boruc została zapytana o styl żony Roberta Lewandowskiego, która od kilku lat zachwyca stylizacjami na czerwonym dywanie. Niedawno Anna Lewandowska na galę Złotej Piłki wybrała czerwoną kreację z efektownym rozcięciami, a w sieci pojawiło się mnóstwo komplementów od internautów. A jak Sara Boruc ocenia styl Anny Lewandowskiej? Takiego komentarza nie spodziewał się chyba nikt!

Zobacz także

To jest zawsze kwestia gustu i personalnego stylu. Ja nie lubię oceniać czyjegoś stylu. Na pewno dobrze, że Ania zainwestowała w stylistę. To na pewno jej pomogło i widać progres na tym polu - powiedziała Sara Boruc w rozmowie z Pudelek.pl.

Zobacz także: Złota Piłka 2022: Kamery uchwyciły Annę Lewandowską, gdy przemawiał Robert! Była zestresowana?

Żona Artura Boruca otworzyła się również na temat byłej przyjaciółki Mariny Łuczenko-Szczęsnej.

Ja do dzisiaj nie wiem, czemu posypała się moja znajomość z Mariną. Próbowałam z nią rozmawiać, ale jestem też z osób, które szybko tracą cierpliwość, szybko się denerwuję i potrafię powiedzieć raniące rzeczy. To mi jednak szybko mija i potrafię wyciągnąć rękę. Do Mariny ją wyciągnęłam, ale nie jestem zwolenniczką powrotów do przyjaźni. Jeżeli z kimś się przyjaźnisz i nagle się to zepsuje, to nie ma czegoś takiego jak druga szansa. Za dużo rzeczy później się dzieje - powiedziała Sara Boruc.