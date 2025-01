Tak dziś wygląda Sara z "Rolnik szuka żony". Pokazała nowe zdjęcie, a fani oniemieli! "Bogini"

"Rolnik szuka żony", który na antenie TVP1 gości już od ponad dekady, pozwolił poznać widzom wielu bardzo ciekawych uczestników. Niektórzy z nich do dziś cieszą się ogromną popularnością wśród fanów, a do tego grona niewątpliwie zalicza się piękna Sara, którą poznaliśmy w 10. edycji programu. Co słychać u niej dziś, po blisko 2 latach od występu w miłosnym show? Właśnie pokazała swoje nowe zdjęcie, a fanom opadły szczęki z wrażenia!