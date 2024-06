Mimo ogromnych nadziei, polskiej reprezentacji nie udało się zajść zbyt daleko podczas Euro 2024. Po wtorkowym meczu nadszedł czas na powrót do domu, co jednocześnie łączyło się z bólem i radością. Ani Lewandowskiej udało się uwiecznić pierwsze chwile Roberta z rodziną, a widok chwyta za serce.

Robert Lewandowski wrócił do domu

Ania i Robert Lewandowscy tworzą jedną z lepiej dobranych par, która niewątpliwie jest inspiracją dla wielu. Na każdym kroku udowadniają, że odnaleźli w sobie nawzajem prawdziwą miłość, która pomaga im wytrwać nawet najgorsze problemy. Bez dwóch zdań wsparcia od ukochanej piłkarz będzie teraz potrzebował, bowiem reprezentacja Polski nie najlepiej zaprezentowała się podczas Euro 2024 i odpadła niemal na samym starcie.

W miniony wtorek odbył się ostatni już mecz naszych rodaków, po którym wszyscy członkowie drużyny mogli powrócić do swoich rodzin. Dla Roberta zapewne jest to równocześnie smutny i szczęśliwy moment, bo w końcu w domu czeka na niego żona i dwie córeczki. Co więcej, Ani Lewandowskiej udało się uchwycić na zdjęciu pierwsze chwile "Lewego" po powrocie.

Anna i Robert Lewandowscy instagram.com/annalewandowska

Na opublikowanym przez nią zdjęciu widzimy Roberta wtulającego się w jedną z pociech. Jeśli przyjrzymy się temu bliżej, możemy dostrzec, że w oczach sportowca stanęły łzy!

Stęsknione dzieci - napisała.

Widok Roberta Lewandowskiego i jego córeczki jest naprawdę wzruszający.

Robert Lewandowski z córeczką Instagram@annalewandowska

Anna Lewandowska z córkami Instagram@annalewandowska