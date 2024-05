Widzowie pokochali Sarę z programu "Rolnik szuka żony" i chętnie obserwują kandydatkę Artura w mediach społecznościowych. Dziewczyna na swoim Instagramie zebrała sporą rzeszę fanów, którzy z zapałem śledzą każdy jej ruch. Sara postanowiła zapowiedzieć swoim fanów zmiany i dodała tajemniczy opis "czas na nowe". Jesteście ciekawi, o co chodziło Sarze?

Sara z "Rolnik szuka żony" o zmianach

Sara Jakubińska szerszej publiczności dała się poznać za sprawą kultowego programu emitowanego w TVP "Rolnik szuka żony". Dziewczyna brała udział w dziesiątej edycji show i z miejsca zdobyła serce Artura, a także sporą rzeszę obserwatorów, którzy chętnie śledzą ją na Instagramie. Po głośnym rozstaniu z Arturem z programu "Rolnik szuka żony" Sara postanowiła skupić się na sobie i niedawno zamieściła tajemnicze Instastory, w którym podzieliła się wyznaniem.

Czas na nowe napisała Sara.

Dziewczyna przyznała, że oczywiście chodzi jej o nowe paznokcie.

Ciekawe, co tym razem wymyślę - napisała w relacji na Instastory.

Sara Jakubińska widać, że polubiła relację z obserwatorami i chętnie dzieli się swoją codziennością. Wiele wskazuje na to, że 24-latka nadal jest singielką, choć z pewnością nie narzeka na brak zainteresowania ze strony wielbicieli. Już w programie pokazała, że jest sympatyczną i dobrą osobą. 24-latka w programie "Rolnik szuka żony" może nie znalazła miłości, ale za to poznała przyjaciółkę - to Blanka, która także była kandydatką Artura! Obie panie po programie uwielbiają spędzać razem czas.

Sara nie zaniedbuje swoich fanów i postanowiła podzielić się nowym zdjęciem. Jej obserwatorzy otwarcie przyznają w komentarzach, że bardzo polubili ją w programie!

Bardzo pania polubilam w programie Rolnik Szuka Żony klasa i piekno

Bardzo mi Pani spodobała Rolnik szuka żony. Nie ma Pani co żałować, bo ten pan nie był godny Pani. Może był przystojny, ale czuć było, że kobieciarz. Pani piękna, sympatyczna i znajdzie lepszego wybranka. Pozdrawiam serdecznie

Przepiękna kobieta zachwycają się fani.

Obserwujecie Sarę z "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych?

