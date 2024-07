Britney Spears i Lady Gaga to jedne z największych gwiazd muzyki pop na świecie. Obie mają na swoim koncie miliony sprzedanych albumów i niezliczoną liczbę hitów. Wydane przez nie pod koniec ubiegłego roku płyty nie okazały się sukcesami na jakie liczyły wokalistki. Britney postanowiła więc skupić się na koncertach w Las Vegas, Gaga natomiast zaczęła pokazywać się z innymi gwiazdami.

Reklama

Zobacz: Gwiazda pop na koncercie Spears

Kilka dni temu informowaliśmy Was, że na jeden z koncertów Britney wybrała się Lady Gaga. Była to kolejna po Miley Cyrus gwiazda, która zdecydowała się zobaczyć na żywo show księżniczki muzyki pop. Widowisko swojej koleżanki Gaga oglądała z loży VIP. Do sieci trafiło krótkie nagranie na którym widać jak tańczy w rytm przeboju "(You Drive Me) Crazy".

Zobacz: Zaskakujący gość na koncercie Britney Spears

Po koncercie gwiazdy zapozowały do wspólnej fotografi, która spotkała się z falą złośliwych komentarzy. Niektórzy twierdzą, że osoby na zdjęciu to sobowtóry wokalistek albo drag queen.

Zobacz także

Po całym show na swoim twitterze Gaga pochwaliła się, że została ugoszczona przez rodzinę Britney: „Tata Britney zaserwował nam domowej roboty BBQ, to była najlepsza rzecz jaką kiedykolwiek jadłam w ŻYCIU.”

Jak donosi "US Magazine" wspólne spędzanie czasu przez obie panie nie jest przypadkiem. Wokalistki przygotowują bowiem się do nagrania duetu. Szczegóły nie są jeszcze znane. Póki co jesteśmy świadkami narodzin nowej przyjaźni.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to Britney dołączy do grona gwiazd z którym Gaga nagrała hit. Wcześniej mogliśmy usłyszeć jej duet z Christiną Aguilerą.

Czekacie na ich wspólny utwór?

Reklama

Zobacz jak wygląda Britney bez poprawek grafików: