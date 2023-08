To już koniec małżeństwa Britney Spears i Sama Asghariego. Pojawiły się oskarżenia o zdradę!

Britney Spears i jej mąż Sam Asghari rozstali się, o czym donoszą amerykańskie media. Jako pierwszy o rozwodzie poinformował portal TMZ, a pozew rozwodowy miał już trafić do sądu. Oficjalnym powodem rozwodu są "różnice nie do pogodzenia", które w pozwie miał zaznaczyć Asghari, jednak media spekulują na temat oskarżeń o zdradę. Zapowiada się głośny rozwód i raczej nie będzie to rozstanie w przyjacielskiej atmosferze, ale prawdziwa batalia... Poznajcie szczegóły.

Britney Spears i Sam Asghari rozwodzą się

Britney Spears i Sam Asghari rozstali się zaledwie 14 miesięcy od ich głośnego ślubu, na którym pojawiła się m.in. Madonna czy Paris Hilton. Pozew miał złożyć mąż artystki, a w tle pojawiły się oskarżenia o jej rzekomej zdradzie. Trudne chwile w małżeństwie pary miały być już od dawna, ale ich ostatnia awantura miała przesądzić o rozwodzie.

- Wybuchła między nimi gigantyczna awantura - informuje źródło TMZ.

Britney Sprears według amerykańskich serwisów nie przyznaje się do zdrady i bardzo przeżywa całą sytuację. Jak wiadomo jej fani już wcześniej niepokoili się o nią, kiedy publikowała niekiedy szokujące nagrania. Tymczasem sama gwiazda miała już zatrudnić najlepszą prawniczkę od rozwodów Laurę Wasser, z którą już współpracowała przy rozwodzie z Kevinem Federlinem. Co więcej, prawniczka ma współpracować z prokuratorem, który pomógł uwolnić się Britney spod kurateli ojca. Wygląda na to, że gwiazda wytacza najcięższe działa.

- Britney zaprzecza wszelkim oskarżeniom o zdradę i przeżywa wiele emocji. (...) Jest zraniona, ponieważ sytuacja wywołuje w niej stare uczucia. To ostatnia rzecz, jakiej potrzebowała, zwłaszcza po tym, jak jej chłopcy przeprowadzili się na Hawaje, gdzie dziś szaleją pożary (...). Próbowała stanąć na nogi i być zdrowa emocjonalnie, fizycznie i psychicznie. Britney ma ludzi po swojej stronie, a jej najbliższe otoczenie jest przy niej - informuje źródło serwisu ET.

Instagram @britneyspears

Para miała rozstać się już na koniec lipca, a ostatnie ich wspólne zdjęcie na instagramowym koncie Britney Spears pojawiło się na początku czerwca. Wtedy para czule obejmowała się i wyglądała na bardzo szczęśliwą, tymczasem zaledwie kilka tygodni później podjęła decyzję o rozstaniu i wydaje się, że to będzie naprawdę głośny rozwód.

Spodziewaliście się takiej decyzji ze strony męża Britney Spears?