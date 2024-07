Miley Cyrus to nowa królowa kontrowersji. Wyuzdana gwiazda prowokuje swoim zachowaniem w teledyskach, na koncertach i w wywiadach. Przynosi to oczekiwany skutek, bo nie ma chyba obecnie wokalistki, o której mówiłoby się tak dużo. Wszystko wskazuje na to, że za kilka miesięcy sami będziemy świadkami skandalicznych ruchów Miley. Przypomnijmy: Miley Cyrus wystąpi w Polsce! Pierwsi zdradzamy szczegóły koncertu

Najwyraźniej młoda piosenkarka jest uzależniona od bycia w centrum uwagi, bo próbuje zwrócić na siebie oczy wszystkich dosłownie przy każdej możliwej okazji. Ostatnio Miley wybrała się na premierowy koncert Britney Spears w Las Vegas, na którym świetnie się bawiła, tańcząc i śpiewając do największych przebojów starszej koleżanki. Podczas utworu "Get Naked" poszła jednak o krok dalej i zaczęła się ostro zabawiać z jedną z tancerek, namiętnie ją całując. Zadowolona z siebie Cyrus tańczyła potem dalej z drinkiem w ręku, jak gdyby nic się nie stało.

Tak Miley bawiła się na koncercie Britney. Jesteście gotowi na takie sceny w Polsce?

