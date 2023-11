Maryla Rodowicz w ostatnim czasie zaskakuje nie tylko muzycznymi występami, ale przede wszystkim znakomitą formą. Jakiś czas temu królowa polskiej piosenki spektakularnie schudła, a swoją szczupłą sylwetkę chętnie podkreśla dopasowanymi stylizacjami. Najnowszy look Maryli Rodowicz przebija jednak wszystko - nie bez powodu przywodzi na myśl skojarzenia z Britney Spears w kultowym teledysku. Wokalistki są do siebie podobne? Zobaczcie sami!

Maryla Rodowicz w lateksie. Przebiła Britney Spears?

Fani Maryli Rodowicz nieustannie zastanawiają się, czym zaskoczy ich wokalistka, która nie bez powodu określana jest przez wielu jako królowa polskiej piosenki. Mimo dojrzałego wieku artystka podkreśla swoje kobiece atuty i przykuwa spojrzenia kolejnymi ekstrawaganckimi stylizacjami. Tym razem 77-latka zapozowała w wyrazistym, czerwonym looku, który przywodzi na myśl skojarzenia z gwiazdą światowego formatu, Britney Spears!

Maryla Rodowicz opublikowała na Instagramie ujęcie, na którym pozuje w czerwonym, lateksowym kombinezonie zapinanym na suwak. Do niego dobrała również wyrazistą, złotą biżuterię. Jej spięte włosy podkreślały szczupły owal twarzy 77-latki. Przy okazji wokalistka zapowiedziała wielkie emocje, które czekają widzów w programie "The Voice Senior".

To nie jest przysięga, to v z planu ''The Voice Senior'' - oglądajcie, będą wzruszenia, będą radości, będzie zabawa - zapowiedziała Maryla Rodowicz.

Fani bardzo entuzjastycznie zareagowali na nowy wpis Maryli Rodowicz i nie szczędzili wokalistce komplementów! Zwracali uwagę też na jej szczupłą figurę - wiadomo, że ostatnio Maryla Rodowicz zrzuciła aż 20 kilogramów!

A nasza Marylka kwitnie... piękna

Marylko, pięknie wyglądasz, szczupło

Przepiękna kreacja!

Britney!

PIOTR GRZYBOWSKI/East News

Nietrudno zauważyć, że Britney Spears w teledysku do jednego ze swoich największych przebojów - "Oops! I did it again' miała na sobie podobny, lateksowy kombinezon w odcieniu czerwieni. Myślicie, że Maryla Rodowicz rzeczywiście zainspirowała się światową ikoną muzyki pop? Kultowy teledysk obejrzycie poniżej.

