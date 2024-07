W hołdzie dla dr Max’a Huber’a, twórcy La Mer, marka poraz kolejny z dumą wspiera wysiłki zmierzające do ochrony oceanów na całym świecie, współdziałając z organizacją Oceana. Zwieńczeniem kampanii La Mer jest Światowy Dzień Oceanów, obchodzony corocznie 8 czerwca. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości nie tylko na temat piękna i wzmacniającego działania oceanów, ale także ich słabości i konieczności ochrony.

La Mer wspiera inicjatywy mające na celu ochronę siedlisk morskiej fauny i flory, aby chronić i zachować te zasoby dla przyszłych pokoleń. Tegoroczna kampania Światowego Dnia Oceanów będzie zachęcać do eksplorowania i odkrywania skarbów oceanów. Na cześć mórz, z okazji Światowego Dnia Oceanów 2012, La Mer stworzył limitowaną edycję słoiczków ekskluzywnego i flagowego kremu marki Crème de La Mer.



Oceans Day Crème de la Mer będzie dostępny wyłącznie na przełomie maja i czerwca 2012 (do wyczerpania zapasów).



Cena ok. 1300 zł / 100 ml