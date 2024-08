We wtorek, 20 sierpnia odbył się specjalny pokaz mody w Sopocie, który TVN zorganizował w ramach programu „Top Model”. Ku zaskoczeniu widzów na wybiegu pojawiły się takie gwiazdy jak Monika Olejnik, Joanna Szapołowska, Jakub Józef Orliński, a także prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim. Fani zobaczyli również Joannę Koroniewską i Macieja Dowbora. Wydarzenie miało na celu przypomnienie, jak istotne są badania profilaktyczne w przeciwdziałaniu rozwoju chorób nowotworowych u kobiet. Dziennikarz opowiedział, dlaczego towarzyszył żonie i przypomniał jej trudną historię.

Niedawno Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wzbudzili niemałą sensację, biorąc udział w specjalnym wydarzeniu zorganizowanym przez TVN. Para już od jakiegoś czasu jest łączona ze stacją. Kilka dni temu okazało się, że Maciej Dowbor od nowego sezonu poprowadzi „Dzień dobry TVN”, a jego ukochana żona będzie gospodynią programu „Zróbmy sobie dom”.

Ostatnio Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wzięli udział w wyjątkowym pokazie w Sopocie. W trakcie wydarzenia przypomniano o tym, jak ważne są profilaktyczne badania. Co roku ratują życie wielu kobietom. W rozmowie z naszą reporterką Maciej Dowbor przyznał, że bardzo chciał wesprzeć żonę podczas tego eventu.

W dalszej części przypomniał smutną historię żony. Mama Joanny Koroniewskiej zmarła wskutek choroby nowotworowej. Maciej Dowbor nigdy nie poznał swojej teściowej.

Jest bardzo mocno związany z tym, że Asia jest trochę ofiarą takiej sytuacji, ponieważ jej mama niestety odeszła z powodu choroby nowotworowej. Co też warto zauważyć, być może, gdyby ta wiedza, którą dzisiaj próbowaliśmy przekazać wszystkim poprzez to wydarzenie, była 20 lat temu bardziej dostępna, gdyby ludzie bardziej byli świadomi, że trzeba się badać, że trzeba zapobiegać, wcześniej wykrywać wszelkie ogniska nowotworowe, bo to ma naprawdę ma decydujące znaczenie… W leczeniu chorób nowotworowych najważniejszy jest czas. Szybkość wykrycia tej choroby. Więc być może gdyby wtedy ta wiedza była większa, moja teściowa by żyła, miałbym okazję ją poznać

– wyjaśnił.