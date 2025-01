Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przeszli do Polsatu w 2024 roku po tym, jak nagle zwolniono ich z "Pytania na śniadanie". Rozpoczęli pracę jako współprowadzący "Halo tu Polsat", szybko stając się jedną z najgorętszych par stacji. Co więcej, prezenter wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Tym bardziej nie mogli ominąć wiosennej ramówki Polsatu. Jak się prezentowali?

Reklama

Cała na biało Kasia Cichopek śle uśmiechy u boku Maćka Kurzajewskiego

30 stycznia odbyła się oficjalna prezentacja wiosennej ramówki Polsatu, która zgromadziła całą plejadę gwiazd. To jedno z głośniejszych wydarzeń roku, podczas którego dowiadujemy się m.in. o formatach, które w najbliższych miesiącach będą emitowane na antenie stacji. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in.: Vanessa Aleksander, Blanka, Joanna Kurowska, Małgorzata Socha czy Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Duet jest obecnie jedną z popularniejszych par Polsatu, a do tego prezenter zatańczy w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Na ramówkę wybrali więc eleganckie stroje, którymi od razu zwrócili uwagę wszystkich. Kasia wybrała biały zestaw, składający się z szerokich spodni i oversizowej marynarki, z długim szalem o perłowym odcieniu. Jej ukochany z koli postawił na elegancki garnitur w kolorze ciemniejszego cappuccino, do którego dopasował jasną koszulę, która przełamała całość. Oboje prezentowali się z klasą, a do tego pozując na ściance posyłali sobie romantyczne spojrzenia, z których miłość aż biła.

Zobacz także: Oto wszystkie pary 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Poznajcie szczegóły

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski u swojego boku odnaleźli szczęście

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdzili swój związek w październiku 2022 roku, kiedy to aktorka opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z podpisem: "Najpiękniejszy prezent na 40. urodziny… MIŁOŚĆ".

Ich znajomość rozpoczęła się w 2019 roku na planie programu "Czar par". W 2020 roku zaczęli wspólnie prowadzić program "Pytanie na śniadanie", co zacieśniło ich relację. Wtedy jednak aktorka była jeszcze żoną Marcina Hakiela, z którym rozstała się w marcu 2022 roku. Niedługo potem tancerz zaczął sugerować w wywiadach, że jego małżeństwo rozpadło się z powodu Cichopek, która miała wdać się w bliższą relację z kolegą pracy.

Przez kolejne miesiące opinia publiczna patrzyła na ręce aktorki i Kurzajewskiego, doszukując się dowodów na ich związek. W końcu para nie miała wyboru. Po ujawnieniu relacji musieli zmierzyć się z dużym zainteresowaniem mediów oraz komentarzami ze strony byłych partnerów. Mimo to kontynuują wspólną pracę i cieszą się życiem prywatnym.

Jakie programy zobaczymy wiosną 2025 w Polsacie?

Polsat zaprezentował swoją wiosenną ramówkę na 2025 rok, wprowadzając zarówno nowe programy, jak i kontynuacje ulubionych formatów. Oto niektóre z propozycji:

Nowości:

"Must be the music" – Po dziewięciu latach przerwy program powraca z nowym składem jury: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski i Miuosh. Emisja od 7 marca, w piątki o godz. 19:55.

– Po dziewięciu latach przerwy program powraca z nowym składem jury: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski i Miuosh. Emisja od 7 marca, w piątki o godz. 19:55. "Ninja vs Ninja" – Dziesiąty sezon "Ninja Warrior Polska" w nowej formule, gdzie zawodnicy rywalizują na podwójnym torze. Prowadzący: Karolina Gilon, Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski. Emisja od 4 marca, we wtorki o godz. 20:10.

Kontynuacje:

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" – Szesnasta edycja programu z udziałem takich gwiazd jak Grażyna Szapołowska, Magda Mołek i Cezary Trybański. Emisja od 2 marca, w niedziele o godz. 19:55.

– Szesnasta edycja programu z udziałem takich gwiazd jak Grażyna Szapołowska, Magda Mołek i Cezary Trybański. Emisja od 2 marca, w niedziele o godz. 19:55. "Kabaret na żywo" – Nowe odcinki z udziałem Kabaretu Chyba i Kabaretu Czesuaf. Emisja od 1 marca, w soboty o godz. 19:55.

– Nowe odcinki z udziałem Kabaretu Chyba i Kabaretu Czesuaf. Emisja od 1 marca, w soboty o godz. 19:55. "halo tu polsat" – Weekendowe poranki z interesującymi rozmowami i niespodziankami dla widzów. Gospodarzami są m.in. Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna oraz Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Emisja w piątki, soboty i niedziele od godz. 8:00.

Dodatkowo, w ramówce znajdą się nowe odcinki programów takich jak "Nasz nowy dom", "Awantura o kasę" oraz seriale "Krew", "Komisarz Mama" i "Teściowie". Wiosenna oferta Polsatu na 2025 rok obfituje w różnorodne propozycje, które z pewnością przyciągną szeroką publiczność.

Pawel Wodzynski/East News

Pawel Wodzynski/East News

Pawel Wodzynski/East News

Pawel Wodzynski/East News

Reklama

Zobacz także: Antoni Królikowski z partnerką Izabelą na ramówce Polsatu. Para wróciła po przerwie