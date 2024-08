Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło — Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po rozstaniu z TVP zaczynają nowy rozdział w Polsacie. Para prowadzących już niedługo zadebiutuje w śniadaniówce Polsatu, a fani nie kryją swojego zachwytu. Na jesiennej ramówce stacji nie odstępowali siebie na krok, a ich zdjęcia zza kulis zrobiły prawdziwą furorę.

Reklama

Przyłapali Cichopek i Kurzajewskiego za kulisami Polsatu. Jak oni na siebie patrzą!

Od kilku tygodni fani spekulowali, że nie tylko Katarzyna Cichopek przejdzie do Polsatu, ale również Maciej Kurzajewski. Para pojawiła się razem na jesiennej ramówce Polsatu, co rozwiało wszelkie wątpliwości. Maciej Kurzajewski oficjalnie przeszedł do Polsatu i razem z ukochaną będzie prowadzić śniadaniówkę "Halo tu Polsat". Trzeba przyznać, że para zrobiła niezłe zamieszanie na wydarzeniu, a wzrok każdego był skierowany właśnie na nich. Zakochani pozowali razem nie tylko na ściance, ale również zostali przyłapani za kulisami ramówki. Spójrzcie tylko, jak oni na siebie patrzą!

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Cichopek przerywa milczenie. Po ramówce Polsatu w sieci zamieszanie