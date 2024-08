Piotr Gąsowski i Maciej Dowbor przez lata tworzyli nierozłączny duet w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Okazuje się, że teraz będziemy ich oglądać w konkurencyjnych stacjach. Dowbor zrobił wielkie show, pojawiając się na Operze Leśnej w Sopocie, a przed telewizorem oglądał go Gąsowski, który nie mógł powstrzymać się od komentarza.

Piotr Gąsowski o przejściu Macieja Dowbora do TVN

Podczas "Top of the Top Sopot Festival" ogłoszono nowego prowadzącego "Dzień dobry TVN", którym został Maciej Dowbor. Prezenter był wcześniej związany ze stacją Polsat przez prawie 20 lat, w której prowadził takie programy jak "Got to dance. To tylko taniec" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", z którym był związany przez 10 lat. Muzyczne show współprowadził razem z Piotrem Gąsowskim, z którym się zaprzyjaźnił. Nie można zaprzeczyć, że odejście Macieja Dowbora jest ogromną stratą dla stacji, nawet jego były kolega z Polsatu nie mógł się powstrzymać przed dodaniem kilku słów od siebie.

Na przedostatnim dniu "Top of the Top Sopot Festival" ogłoszono, że do Sandry Hajduk w śniadaniówce "Dzień dobry TVN" dołącza Maciej Dowbor. Piotr Gąsowski, który pracował z nim przez wiele lat, również oglądał festiwal i postanowił publicznie pozdrowić Macieja i nie tylko.

Maciek! Pamiętaj... Stara Rodzina, @twojatwarzbrzmiznajomo @polsatofficial, Cię pozdrawia i życzy Ci powodzenia i... ostrzy sobie zęby na Ciebie! Nie będziesz miał łatwo! Rozmawiałem z @maciek_rock i z @agnieszka_hyzy — napisał Piotr Gąsowski.

Odejście Macieja Dowbora z Polsatu było niemałym zaskoczeniem nie tylko dla jego kolegów ze stacji, ale również dla widzów. Piotr Gąsowski pożegnał swojego kolegę, z którym współpracował od wielu lat pięknymi słowami.

Uważam, co z resztą na każdym kroku podkreślam, że jesteś świetnym i wciąż coraz lepszym prowadzącym! Stałeś się mistrzem! Odpowiednią laurkę Ci jeszcze wystawię w osobnym wpisie, na razie muszę się upewnić, że to prawda! Jestem przekonany, że Twoje wakacje będą cudowne, a na ich koniec... będzie spektakularna bomba! Bomba sukcesu — pisał Piotr Gąsowski jakiś czas temu na Instagramie.

A wy, co sądzicie o przejściu Macieja Dowbora z Polsatu do TVN?

