Już jesienią na antenie Polsatu pojawi się już dwudziesta pierwsza edycja muzycznego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Program od lat cieszy się dużą popularnością, jednak w nadchodzącej edycji nie zabraknie zmian. Wiadomo już kto zastąpi Macieja Dowbora. Jak informuje stacja, to pierwsza taka sytuacja w historii programu.

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja hitu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", która na antenie Polsatu ma się pojawić już we wrześniu! Ta edycja będzie wyjątkową, ponieważ zmieni się naprawdę wiele. Już wiadomo, że metamorfozie uległ skład jurorski i uczestników poza Małgorzatą Walewską i Piotrem Gąsowskim będą oceniać Justyna Steczkowska oraz Stefano Terrazzino. A po głośnym odejściu z Polsatu Macieja Dowbora, obok Macieja Rocka stanie nowy gospodarz show. Stacja zdradziła, że po raz pierwszy w historii będzie to kobieta!

Pytaliście nas w listach: Kto poprowadzi teraz Twoją Twarz z Maćkiem Rockiem. No to my przychodzimy do Was z odpowiedzią!

- napisano na oficjalnym profilu Twoja Twarz Brzmi Znajomo.