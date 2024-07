W czwartek na antenie TVN został wyemitowany 200 odcinek "Kuchennych rewolucji". Z tej okazji producentka programu postanowiła obalić kilka mitów. W tym jeden związany z kwestią... zapłaty za udział w show! Czy za udział w programie się płaci? Czy Magda Gessler wie z wyprzedzeniem, w jakim lokalu będzie wprowadzać zmiany? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w materiale wideo!

Zobacz też: Magda Gessler o największej wadzie Polaków: "To z czegoś wynika, to jakiś ogromny strach!"

Zobacz WIĘCEJ: Czy Mateusz Gessler jest synem Magdy Gessler?

Zobacz także

O rodzinie GESSLERÓW: Rodzina Gesslerów: kim jest Adam, Magda, Mateusz Gessler

Częściowo na pytanie dotyczące rzekomej zapłaty za udział w programie odpowiedziała już Magda Gessler na Facebooku. Napisała:

Koniec z kretyńskimi krzywdzącymi płotami koniec ‼‼‼????????????????Kochani, ponieważ ciągle pojawiają się informacje nieprawdziwe, że udział w Kuchennych rewolucjach jest płatny chcę to zdementować! Po raz setny ‼‼‼‼‼ (...)????Dla uczciwości, jasności myśli! Za nami 200 odcinek i znowu pojawiła się fala pytań kto płaci? Kto ponosi koszty udziału w programie? ....Odpowiadam - udział w programie jest bezpłatny. Kropka. Ci którzy nie wierzą niech się zgłoszą. Reguły są od poczatku takie same. (...) To prawdziwy program z prawdziwymi emocjami.