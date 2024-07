Czy Mateusz Gessler jest synem Magdy Gessler?

Magda Gessler i Mateusz Gessler spotkali się! Do historycznego spotkania doszło w związku z planowaną na wiosnę premierą nowego show TVN "MasterChefJunior". Magda Gessler wprawdzie zrezygnowała z bycia jurorką w nowym programie z powodów osobistych, lecz ma pojawiać się z nim gościnnie. Jej miejsce zajął Mateusz Gessler (wiemy, co mówi o roli jurora i jaki ma stosunek do dzieci).

Magda Gessler zamieściła na swoim Facebooku zdjęcie ze wspólnego spotkania z Mateuszem Gesslerem, jednocześnie wzbudzając tym ogromne zainteresowanie fanów. Mateusz już od jakiegoś czasu chciał spotkać się z jurorką programu "MaterChef" i prowadzącą "Kuchenne Rewolucje". Zdjęcie opisała:

#‎mateuszgessler‬ ‪#‎magdagessler‬ ? To moj syn?

Spieszymy z wyjaśnieniem - Mateusz Gessler nie jest synem Magdy Gessler. Znana restauratorka jest ciotką Mateusza. Nowy juror programu Mateusz Gessler jest synem znanego restauratora, Adama Gesslera. Prowadzi swoją restaurację "Warszawa Wschodnia" na warszawskiej Pradze. Oprócz niego w jury programu zobaczymy również Anię Starmach i Michela Moran. Jak nowy juror poradzi sobie w telewizyjnym show? Bezcenne rady od doświadczonej ciotki na pewno mu pomogą!

Posted by Magda Gessler on 14 stycznia 2016