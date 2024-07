1 z 8

Czy Magda Gessler jest mamą Mateusza Gesslera? Czy Marta Gessler to siostrą Magdy? Też się gubicie w klanie Gesslerów? Wyjaśniamy, kto jest kim w rodzie restauratorów. Bo w ich rodzinnych koligacjach wiele osób się gubi, myląc kto jest, czyim mężem czy dzieckiem. Mylą się też restauracje, które prowadzą, a przecież nie wszyscy je mają. A skąd się wzięli Gesslerowie? Wszystkiego nie zapoczątkowała jednak Magda Gessler... To Zbigniew Gessler ojciec Adama (ojciec Mateusza Gesslera) i Piotra Gesslerów (męża Magdy Gessler) prowadził w czasach PRL pierwszą rodzinną cukiernie na Starówce, potem cukiernię Bajka i restaurację Staropolska na warszawskich Bielanach. Przekonał swoich synów, aby rozwijali biznes restauratorski. Adam chciał zostać aktorem i reżyserem, jednak w połowie lat 80. zajął się handlem używanymi silnikami Diesla. Interes nie wypalił, a on sam trafił do aresztu. Co było dalej? Potem Adam i Piotr otworzyli na Senatorskiej restaurację. Adam zabawiał gości (do tej pory stawia na pewien teatr, magię w restauracji, nie tylko jedzenie) Piotr pracował w kuchni, gdzie pomagała mu żona Marta. Ale pod koniec lat osiemdziesiątych Piotr poznał Magdę Ikonowicz-Muller i choć początkowo podobał się jej Adam, to zakochała się w Piotrze. Co było dalej? Zapraszamy do naszej galerii rodzinny - Kto jest kim w rodzinie Gesslerów.

Zobacz także: Mateusz Gessler o roli jurora w MasterChef Junior. "Nie mam lęku przed nieznanym"