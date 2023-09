Julia Kamińska w rozmowie z mediami skomentowała radosną wiadomość, jaką kilka dni temu przekazał Kuba Wojewódzki. Gwiazdor TVN pochwalił się ostatnio, że jego dziewczyna jest w ciąży i niedługo zostaną rodzicami. Teraz Julia Kamińska, która razem z Kubą Wojewódzkim bierze udział w programie "Mask Singer", odniosła się do wyznania swojego kolegi. Zaskakujący komentarz Julii Kamińskiej! Julia Kamińska zaskakująco o Kubie Wojewódzkim Zaledwie kilka dni temu wszystkie media obiegła informacja o życiu osobistym Kuby Wojewódzkiego. Okazało się wówczas, że gwiazdor TVN wkrótce zostanie ojcem. Co ciekawe, radosną wiadomość przekazał sam dziennikarz, który do tej pory zdecydowanie unikał rozmów o życiu prywatnym. Kuba Wojewódzki zrobił jednak wyjątek i podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" wyznał, że zostanie ojcem. Dziś chyba wszyscy zastanawiają się, czy Kuba Wojewódzki naprawdę czeka na narodziny dziecka, czy może znów wszystkich wkręcił, tak jak kilka miesięcy temu, kiedy żegnał się z widzami i pisał, że to już koniec jego programu "Kuba Wojewódzki", a jak się szybko okazało program wcale nie zniknął z anteny. Jak jest w przypadku wyznania Kuby Wojewódzkiego o ciąży jego partnerki? Julia Kamińska w rozmowie z portalem Jastrzabpost.pl w dość zaskakujący sposób odniosła się informacji o koledze z show-biznesu. - To jest cały Kuba. Kuba na kanapie "Dzień Dobry TVN", oznajmiający, że spodziewa się dziecka. 100% Kuby w Kubie- powiedziała Julia Kamińska. Zobacz także: Kuba Wojewódzki zostanie ojcem. Kim jest jego dziewczyna? Julia Kamińska dodała, że nie poznała dziewczyny Kuby Wojewódzkiego i wszystko wskazuje na to, że nie rozmawiała z dziennikarzem o jego prywatnym życiu. ...