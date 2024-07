Podczas niedawnej prezentacji jesiennej ramówki TVN, Kuba Wojewódzki zaskoczył wszystkich wyznaniem, że tęskni za programem "Mam Talent" i Agnieszką Chylińską. Wywołało to oczywiście lawinę plotek, że być może na telewidzów czeka niespodziewany powrót gwiazdora do formatu, w którym był jurorem przez dobrych kilka lat. Spekulacje te uciął zdecydowanie dyrektor stacji. Przypomnijmy: "Mam Talent" zamknięty dla Wojewódzkiego. Miszczak ma inny pomysł na Kubę

Reklama

Kuba i Agnieszka znają się od lat i nie da się ukryć, że panuje między nimi doskonała chemia, której Wojewódzki nie był już w stanie stworzyć z innymi jurorkami - Okupnik, Farną czy Sablewską, z którymi współpracował przy okazji X-Factor. Każda wizyta Chylińskiej w jego programie również przechodzi do historii, więc naturalnym krokiem wydaje się wspólny projekt tej dwójki. Podobnego zdania jest sam gwiazdor. Co więcej, Wojewódzki w rozmowie z TVN przyznaje, że taki program powstanie! Kuba nie ukrywa, że jego motywacją jest nieskończona sympatia do wspomnianej Chylińskiej.



To jest hołd Agnieszce, bo ją znam ponad 20 lat. Uwielbiam z nią pracować. Ta energia między nami, plus ten kwiat lotosu – Małgosia Foremniak – który był między nami, to trio moich marzeń. Chciałbym ukraść jeszcze kilka chwil z Agnieszką na antenie, bo każda wizyta u mnie jest wizytą historyczną. Ona uwielbia wielkie show, a wbrew pozorom ja nie jestem aż tak zachłanny, by być największą gwiazdą więc jest jakiś pomysł. Nie chodziło o program Mam Talent. Ja już mam dosyć bycia jurorem i już naprawdę powiedziałem wszystko - wyznał w rozmowie z TVN.pl Kuba.

Wypada mieć nadzieję, że show pojawi się na ekranach telewizorów już wiosną. Macie jakiś pomysł, co mogą razem przyszykować?

Zobacz: Wojewódzki szczerze o relacji z Korwin, Rozenek i Dygant. Zdradził której załatwił pracę

Zobacz także

Reklama

Wojewódzki z dziewczyną w Sopocie: