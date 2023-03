Doda nie przepuściła okazji, by dać do zrozumienia, co myśli o Kubie Wojewódzkim. Aferę rozkręcił sam showman, uderzając w Agnieszkę Chylińską i Małgorzatę Foremniak.

Doda, która swego czasu darła koty z Kubą Wojewódzkim, zabrała głos w sprawie najnowszej medialnej burzy, którą dziennikarz wzniecił w swoim programie. Gdy oświadczył przed kamerami, że byłe koleżanki z "Mam Talent" potraktowały go nielojalnie, Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak skomentowały to ostro. Teraz kolejne znane osoby piszą w sieci, co o tym wszystkim myślą. Zobaczcie, do Doda ma do powiedzenia w sprawie.

Doda w swoim stylu podsumowała burzę wokół Kuby Wojewódzkiego

Doda, podobnie jak kilku innych celebrytów, stwierdziła, że nie będzie milczeć, kiedy Kuba Wojewódzki zarzuca Agnieszce Chylińskiej i Małgorzacie Foremniak niesolidarne zachowanie. Przypomnijmy, że showman gościł ostatnio w swoim show Piotra Gąsowskiego. Gdy poruszyli wątek odejścia aktora z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" (który zrobił to dla Katarzyny Skrzyneckiej, zwolnionej z posady jurorki), gospodarz uznał, że nie wierzy w takie gesty. Na dowód przytoczył własną historię z czasów "Mam Talent":

Jak zadzwoniłem do Agnieszki (Chylińskiej - przyp. red) i do Gosi (Foremniak - przyp. red.), że odchodzę z "Mam talent", to obie powiedziały: "Odchodzimy z tobą!". A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność - wyznał Kuba Wojewódzki

W sieci zaczęło wrzeć. Agnieszka Chylińska w emocjonalnym wpisie zarzuciła 59-latkowi kłamstwo. Podobnie Małgorzata Foremniak, która uznała, że "jest zażenowana" tym, co na wizji opowiadał dziennikarz. Doda, która sama miała utarczki z "królem TVN", a kiedyś nawet rozwścieczona oblała go wodą podczas wizyty w jego programie, także skomentowała tę sytuację:

Aż chce się rzec: "A nie mówiłam" - napisała pod postem Agnieszki Chylińskiej

Tym samym piosenkarka dała do zrozumienia, że nadal nie ma najlepszego zdania o showmanie i jeszcze ostrzegała przed nim innych. Swoje trzy grosze dorzucił Michał Wiśniewski, również słynący z bezkompromisowych opinii.

Ok, napisane delikatnie i z klasą, ale pytanie brzmi dlaczego w ogóle rozważałaś pójście do tego pajaca, który jedyne, co osiągnął, to żerowanie na innych z mniejszym lub większym skutkiem. Jesteś twórcą, jak ja i nie potrzebujesz tego trashtalku z być może inteligentnym, ale głupim gościem - zwrócił się do Agnieszki Chylińskiej

W dalszej części wpisu lider Ich Troje tłumaczył, dlaczego nigdy nie przyjął zaproszenia do programu Kuby Wojewódzkiego:

Zawsze było mi bliżej do ludzi jak, którzy przez ciężką pracę z niczego osiągnęli coś. Zbudowali przy tym rodzinę i z mniejszymi lub większymi perturbacjami cieszą się szacunkiem i miłością swoich najbliższych. Nigdy nie poszedłem i nie pójdę do pasożyta, bo życzliwi ludzie, których często nie słuchałem, mówili: "Trzymaj się od takich z daleka. Nie twój poziom". Pozdrawiam!

Wypowiedziała się też Magdalena Steczkowska, ale zrobiła to bardzo delikatnie, chwaląc koleżankę po fachu.

Zgadzacie się z Dodą i Michałem Wiśniewskim? Uważacie, że Kuba Wojewódzki już przekroczył granicę dobrego smaku?

