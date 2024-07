We wtorek wystartował kolejny sezon show Kuby Wojewódzki. Na słynnej kanapie dziennikarza zasiedli Dawid Kwiatkowski oraz piłkarze Legii Warszawa, a w kolejce czekają już kolejni gości. W premierowym odcinku show skradł jednak sam Kuba, który zdecydował się na kilka odważnych i dość intymnych wyznań, których raczej byśmy się po nim nie spodziewali. Przypomnijmy: Wojewódzki zdobył się na intymne wyznanie o dziewczynie. Wziął też w obronę Darka K.

Kuba udzielił też krótkiego wywiadu za kulisami produkcji i wyjawił przed kamerą kilka smaczków. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nie odwiedziły go jeszcze np. Małgorzata Rozenek czy Agnieszka Dygant? W końcu to też gwiazdy TVN i naturalnym wydawało się, że w końcu pojawią się w studio i staną w ogniu pytań Wojewódzkiego. Kuba przyznał, że jeśli chodzi o Rozenek to ma na swoim koncie kilka wspólnych imprez z Perfekcyjną, z których wyłania się zupełnie inny obraz niż ten znany nam z telewizji.



Agnieszka Dygant również nie przyjęła jego zaproszenia, co trochę zabolało Kubę, bo jak sam przyznaje, pomógł załatwić jej duży kontrakt z Play.

I na koniec wisienka na torcie czyli Karolina Korwin Piotrowska, której wymiany zdań z Kubą nigdy nie należały do delikatnych.



Karolina Korwin Piotrowska to jest słodko-gorzka miłość. Myśmy się kiedyś kolegowali, bywaliśmy na jednych imprezach. natomiast czasami jak czytam co ona pisze, słucham co ona mówi to odnoszę wrażenie, że jej się funkcja medialna pomyliła z funkcją policjanta, prokuratura albo pracownika CBŚ. Ktoś kto podchodzi do show-biznesu bez dystansu, nie powinien definiować świata, myśli oraz zachowań innych. Bo show-biznes to wizerunek, to jest spektakl, to jest forma, to jest coś bardzo ulotnego. I każdy ma prawo, każdy ma prawo do odrobiny popularności. Co to ukrywać, Polska jest czempionem w nieznoszeniu czyjejś popularności, czyjegoś dobrobytu - twierdzi Wojewódzki.