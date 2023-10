Doda zostanie nową twarzą Polsatu? Media dotarły do zaskakujących informacji. Już wkrótce artystka poprowadzi tegoroczny Polsat SuperHit Festiwal w Operze Leśnej w Sopocie, który odbędzie się 26 maja, ale niewykluczone, że wkrótce usłyszy od stacji kolejną propozycję współpracy. O co chodzi? Fani Dody będą zachwyceni!

Doda poprowadzi nowe show Polsatu?

Zaledwie kilka miesięcy temu Doda weszła do "Love Island" i podbiła serca fanów programu. Gwiazda nie tylko zaśpiewała dla uczestników, ale również poprowadziła przeparowanie. Doda publicznie skarciła Julię i Alicję z "Love Island", a widzowie byli zachwyceni tym, jak gwiazda poradziła sobie w nowej roli. Internauci pisali wprost, że Doda idealnie sprawdziłaby się w roli prowadzącej randkowe show.

Teraz "Super Express" informuje, że nie tylko widzowie chcieliby zobaczyć Dodę jako prowadzącą randkowe show! Według doniesień dziennika Edward Miszczak chce, żeby gwiazda poprowadziła nowe show stacji.

Doda świetnie wypadła, gdy gościnnie poprowadziła jeden odcinek „Love Island”, więc Miszczak nie ma wątpliwości, że dobrze sprawdzi się jako prowadząca cały nowy program- zdradza źródło "Super Expressu".

Według ustaleń dziennika władze stacji zastanawiają się również nad Pauliną Sykut i Natalią Janoszek, jednak ponoć to Doda ma największe szanse na zostanie gwiazdą nowego show dla par. Czy artystka rzeczywiście otrzyma propozycję prowadzenia show i czy ją przyjmie? Na takie informacje musimy jeszcze poczekać. Wszystko wskazuje jednak na to, że Doda mogłaby poprowadzić polską edycję "Temptation Island", którą szykuje Polsat. W programie ma pojawić się kilka par, których związki zostaną poddane wielkiej próbie.

Chcielibyście, żeby Doda poprowadziła nowe show Polsatu? A może wolelibyście zobaczyć ją w roli trenerki w "The Voice of Poland"? Od lat gwiazda nie ukrywa, że to właśnie ta rola interesuje ją najbardziej.