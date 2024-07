Wczorajsza prezentacja jesiennej ramówki TVN była doskonałą okazją, by dowiedzieć się co nowego u największych gwiazd stacji. Swoją obecnością zaszczycili również Kuba Wojewódzki i Agnieszka Chylińska. Niestety, tuż po zakończeniu oficjalnej części imprezy, uciekli z konferencji. Przypomnijmy: Chylińska i Wojewódzki nie wytrzymali długo na konferencji. Wyszli przed końcem

Kuba podczas trwania prezentacji oferty programowej stwierdził, że tęskni za Agnieszką i rolą jurora w "Mam Talent" u jej boku. Jego życzenie nie umknęło uwadze dyrektorowi programowemu TVN, Edwardowi Miszczakowi. W rozmowie z TVN.pl stwierdził, że nie ma szansy na powrót Kuby do show, chciałby jednak w przyszłości stworzyć dla obojga oddzielny program:

- Kuba powiedział, że chętnie by wrócił do Agnieszki Chylińskiej, a nie do Mam Talent. Mam Talent jest już passe, zamknięta przygoda Kuby. Ciągle szkoda mi tego, jak wzajemnie reagowali. Być może coś wymyślimy dla Kuby i Agnieszki. Nie wiem co, ale szkoda rezygnować z tego, co oboje potrafią przed kamerą - zapowiada Miszczak.