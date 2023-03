Kuba Wojewódzki odniósł się do rozkręconej przez siebie afery z Agnieszką Chylińską i Małgorzatą Foremniak. Publicznie zwrócił się do pierwszej z nich. Piosenkarka mu odpowie?

Kuba Wojewódzki w najnowszym odcinku autorskiego programu wykorzystał okazję i zwrócił się do Agnieszki Chylińskiej, czytelnie nawiązując do niedawnej afery, która zresztą sam wywołał. Publiczność w studio nie mogła tego przemilczeć. Zobaczcie, co takiego powiedział dziennikarz i jak zareagowała widownia.

Kuba Wojewódzki o Agnieszce Chylińskiej

Kuba Wojewódzki mocno podpadł Agnieszce Chylińskiej i Małgorzacie Foremniak, po tym jak publicznie zarzucił im brak koleżeńskiej lojalności. Przypomnijmy, że stało się to podczas odcinka show dziennikarza, w którym jako gość wystąpił Piotr Gąsowski. Gospodarz programu nawiązał do odważnego posunięcia aktora, który zrezygnował z pracy w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdy funkcję jurorki straciła tam jego serdeczna przyjaciółka, Katarzyna Skrzynecka. "Król TVN" stwierdził wówczas, że nie wierzy w taką lojalność, ponieważ jego doświadczenia są zupełne inne. Przypomniał, że gdy opuszczał "Mam talent", jego koleżanki nie odeszły z nim. Zaznaczył też, że wcześniej deklarowały, że tak zrobią.

Na odpowiedź Agnieszki Chylińskiej i Małgorzaty Foremniak nie trzeba było długo czekać, obie odniosły się do zarzutu, publikując w social mediach obszerne wpisy, w których nawoływały byłego kolegę, by przestał rozpowszechniać kłamstwa. Podkreśliły, że dziennikarz odszedł z programu na własną prośbę, a one o jego decyzji dowiedziały się od osób trzecich, a nie bezpośrednio od niego, jak sugerował.

Całą sprawę skomentowało wiele znanych osób w tym Doda, która dała do zrozumienia, że nie jest zaskoczona. W końcu ponownie przemówił też Kuba Wojewódzki, a zrobił to w charakterystyczny dla siebie sposób, pozwalając sobie na lekką kpinę. Podczas ostatniego odcinka swojego show niespodziewanie nawiązał do programu, który przed laty prowadził z Katarzyną Bujakiewicz i Agnieszką Chylińską:

Ładnych parę lat temu robiłem taki program "Mali giganci". Z Agnieszką Chylińską... - zaczął i zawiesił głos dla lepszego efektu

Zaskoczona publiczność zgromadzona w studio wykorzystała tę pauzę i zareagowała chóralnym: "Uuuuu...!"

...którą pozdrawiam serdecznie! - zakończył showman

Doprecyzujmy, że część internautów od początku uważała, że Kuba Wojewódzki tylko zażartował mówiąc o koleżankach zza jurorskiego stołu, a jego słowa zostały odebrane bardzo serio, także przez same zainteresowane. Inni natomiast twierdzą, że w jego pamiętnej wypowiedzi doprawdy nie było niczego zabawnego i nic nie sugerowało ironii, więc Agnieszka Chylińska oraz Małgorzata Foremniak miały prawo poczuć się dotknięte.

Co o tym myślicie, showman czy po raz kolejny przesadził? A może Kuba Wojewódzki od początku nie mówił poważnie i cała afera niepotrzebnie urosła do ogromnych rozmiarów? I jak sądzicie, Agnieszka Chylińska odpowie na jego publiczne pozdrowienia?

