Gościem w programie Kuby Wojewódzkiego był piłkarz Grzegorz Krychowiak . Jeden z najprzystojniejszych, najlepiej zarabiających, najlepiej ubranych i najlepszych polskich piłkarzy nie był jednak łatwym rozmówcą. Mimo że Wojewódzki prawił mu komplementy i próbował sprowadzić rozmowę na wesołe tematy, jak to ma w zwyczaju, Krychowiak pokazał, jak mocno Wojewódzki nie jest przygotowany do rozmowy. Nie jesteś jedyną osobą w tym programie, która będzie zadawać pytania - powiedział Krychowiak do Wojewódzkiego. Piłkarz postanowił sprawić, ile dziennikarz wie na temat swojego gościa. Jadąc tu na program dowiedziałem się, że ty lubisz o piłce mówić, chwalić się ile oglądasz, ale tak naprawdę nic o piłce nie wiesz. Co mnie bardzo rozczarowało. Proszę bardzo, Kuba, powiedz mi, ile strzeliłem bramek w całych eliminacjach do mistrzostw Europy? - zapytał Krychowiak. Kuba Wojewódzki myślał, że zmieni temat żartami, wykpi się, zada inne pytanie, ale Krychowiak był nieustępliwy. I dopóki ktoś nie podpowiedział Wojewódzkiemu, że Grzegorz strzelił dwie bramki, gość nie odpowiedział na dalsze pytania. Kolejnym gościem była Małgorzata Foremniak , którą Kuba również próbował podpytać o to, ile wie o piłce nożnej. Jeśli wiesz, że zakwalifikowaliśmy się do mistrzostw Europy, to prawdopodobnie wiesz tyle samo co Kuba - dalej rzucał aluzje Krychowiak. I ciągną dalej: Rozmawiając z Tobą Kuba o piłce, czuję się jakbym rozmawiał z tą pustą butelką. Już dawno w programie Kuby Wojewódzkiego nie było aż tak niezabawnie . Choć zaczęło się dobrze. Wojewódzki żartował, że gdy Krychowiak strzela gola głową, to jego fryzura zawsze jest jakby 5 minut wcześniej wyszedł od fryzjera. Talent jest w nadgarstku, jak ja układam włosy to zostają na swoim miejscu - śmiał się Grzegorz...