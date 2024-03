Zniknięcie księżnej Kate sprawiło, że oczy Brytyjczyków są zwrócone w stronę rodziny królewskiej. Internauci żyją teoriami spiskowymi, nad którymi royalsi już dawno przestali panować. W centrum uwagi jest nie tylko Kate Middleton, ale także książę William. Według plotek na jaw wyszedł romans następcy tronu, co doprowadziło do kryzysu małżeństwa. Wreszcie syn króla Karola III wspomniał o swojej żonie w trakcie publicznego wystąpienia.

Książę William wypowiedział się o księżnej Kate

Mimo oświadczeń royalsów burza wokół zniknięcia księżnej Kate trwa w najlepsze. Opinia publiczna podważa wiarygodność nie tylko komunikatów pałacu, ale także nagrań. Coraz częściej plotkuje się o romansie księcia Williama z przyjaciółką żony. Ostatnio już nawet sobowtórka księżnej Kate zabrała głos w sprawie teorii spiskowych.

Matt Crossick/Press Association/East News

W połowie stycznia dowiedzieliśmy się, że Kate Middleton trafiła do londyńskiego szpitala, gdzie przeszła planowaną operację jamy brzusznej. Dziennikarze zwracają uwagę na fakt, że żona następcy tronu spędziła w klinice aż 13 nocy. W tym samym obiekcie leczony był król Karol III, u którego zdiagnozowano raka. Mimo zamieszania medialnego książę William nie zrezygnował z publicznych wystąpień. Ostatnio wspomniał o ukochanej, gdy mówił o działaniach charytatywnych.

East News

Wkraczamy na terytorium mojej żony. Ona powinna tu siedzieć i tego słuchać – powiedział książę William.

Jednak Kate Middleton była nieobecna. Według oświadczenia pałacu ma wrócić do swoich obowiązków dopiero po Wielkanocy. Internauci mają jednak co do tego coraz większe wątpliwości. Plotkuje się nie tylko o romansie, ale również ciąży, a nawet operacji plastycznej.

