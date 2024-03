W piątek, 22 marca do sieci trafiło emocjonalne nagranie księżnej Kate, która postanowiła raz na zawsze uciąć plotki związane z jej zniknięciem. Żona następcy tronu ujawniła, że ma zdiagnozowany nowotwór. Księżna Walii rozpoczyna teraz walkę z rakiem i podjęła się chemioterapii. Obecnie koncentruje się na tym, by „w pełni wyzdrowieć”. W wideo zapewniła fanów, że „wszystko będzie dobrze”. W połowie stycznia Kate Middleton przeszła operację jamy brzusznej i od tego czasu przestała występować publicznie. Nie ukrywała, że diagnoza zszokowała także ją.

Rzecznik księżnej Kate i księcia Williama zabrał głos

Niecałą dobę po wydaniu oświadczenia na temat choroby nowotworowej księżna Kate opuściła Windsor. Obecnie żona następcy tronu chce spędzić czas w gronie rodzinnym, z dala od mediów. Para książęca przeniosła się do swojego drugiego domu. Dowiedzieliśmy się, że małżeństwo nie weźmie udziału w nabożeństwie wielkanocnym. W rozmowie z „The Telegraph” rzecznik Pałacu Kensington ujawnił, że Kate jest w trakcie chemioterapii i wróci do obowiązków dopiero, gdy pozwolą jej na to lekarze.

Kate Middleton BBC Studios / Avalon/Photoshot/East News

Księżna skupia się na powrocie do zdrowia po rozpoczęciu chemioterapii zapobiegawczej. Kate powróci do oficjalnych obowiązków, gdy otrzyma zgodę od swojego zespołu medycznego – poinformował rzecznik.

W dalszej części przekazał, że książę William będzie wspierał żonę tak, jak robił to do tej pory. Następca tronu w połowie kwietnia wróci do publicznych spotkań. Na czas Wielkanocy jednak skupi się wyłącznie na chorej żonie i dzieciach. Rzecznik zaznaczył, że rodzina królewska nie przekaże szczegółów dotyczących nowotworu Kate Middleton, ponieważ ma ona prawo do prywatność.

Kate Middleton SplashNews.com/East News

Książę nadal będzie wspierać żonę oraz wypełniać swoje obowiązki, tak jak to robił od początku roku – wyjaśnił rzecznik royalsów.

Nie będziemy udostępniać żadnych dalszych prywatnych informacji medycznych. Księżna ma prawo do prywatności medycznej tak jak my wszyscy – dodał.

Niedługo później Cameron Walker, korespondent GBNews napisał na platformie X o sygnałach wsparcia, jakie cały czas dostaje księżna Kate.

Kate Middleton Rex Features/East News

To pewne, że księżna Walii została poinformowana o kwiatach pozostawionych dziś rano przed bramą zamku Windsor. Wczoraj wieczorem podziękowała społeczeństwu za „wspaniałe przesłanie wsparcia” – czytamy.

