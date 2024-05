Kiedy księżna Kate przestała pokazywać się publicznie, w mediach zaczęły powstawać teorie spiskowe na temat jej stanu zdrowia. Internauci nie chcieli wierzyć, że tak długo dochodzi do siebie po operacji brzucha. W końcu żona księcia Williama zabrała głos i wyjawiła, że cierpi na nowotwór. Aby zadbać o swoje zdrowie wycofała się z medialnego życia i pełnienie oficjalnych obowiązków. Teraz w sprawie księżnej Kate zabrał głos jej rzecznik i wyjawił zaskakujące informacje.

Rzecznik przekazał wieści na temat księżnej Kate

Księżna Kate mimo swojej choroby i faktu, że została na czas rekonwalescencji odsunięta od pełnienia obowiązków publicznych, nie rezygnuje z aktywności i angażuje się w sprawy Królewskiej Fundacji. Wraz z zespołem pracuje aktualnie nad projektem skierowanym do przedsiębiorstw by stawiały na praktyki pracy przyjazne rodzinom. O Kate mówi się nawet jako o "motorze napędowym" projektu.

Wczesne dzieciństwo jest dla księżnej ogromnym priorytetem, dlatego była na bieżąco informowana o rozwoju prac grupy zadaniowej i zapoznała się z raportem. (...) Od chwili powstania grupy zadaniowej otrzymywała aktualne informacje, zapoznała się ze sprawozdaniem i została na jego temat poinformowana - wyznał rzecznik Pałacu Kensington.

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News

Czy to oznacza, że księżna Kate powoli będzie wracała do pełnienie obowiązków? Na to jeszcze jednak będzie trzeba poczekać. Jak poinformował rzecznik Pałacu Kensington:

Daliśmy jej jasno do zrozumienia, że potrzebuje teraz przestrzeni i prywatności, aby odzyskać siły. Do pracy wróci, gdy otrzyma zielone światło od lekarzy

REX/Shutterstock/EAST NEWS

Rodzina królewska przeżywa trudne chwile. Po tym, jak księżna Kate ujawniła, że zmaga się z rakiem, odsunięto ją od pełnienia publicznych obowiązków, by mogła skupić się na rekonwalescencji i spędzać czas z rodziną. Nowe doniesienia na temat zdrowia księżnej Kate nie napawały optymizmem. Media prześcigają się w publikacji co raz to nowych doniesień, a według tych najnowszych "księżna Kate cierpi na wypadanie włosów i utratę wagi" w skutek ciężkiej choroby. Do tej pory jednak były to nieoficjalne doniesienia.

