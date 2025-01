Andrzej Stękała, polski skoczek narciarski, z pewnością zapamięta tegoroczną noc sylwestrową jako przełomowy moment. Właśnie tego dnia mężczyzna zdecydował się poinformować świat o swojej orientacji seksualnej, a także o tragedii, której niedawno doświadczył. Sportowiec opowiedział o śmierci partnera, a jego wpis wywołał lawinę reakcji. Teraz skoczek przerwał milczenie i udzielił pierwszego wywiadu po głośnym wpisie:

Nowy rok Andrzej Stękała rozpoczął od trudnego wyznania, w którym opisał moment śmierci swojego partnera, dokonując tym samym coming outu i potwierdzając, że jest gejem. Jego wpis wywołał liczne reakcje i słowa wsparcia, a od tego czasu skoczek zdecydował się na powrót do zawodów sportowych. Od tamtej pory jednak Stękała nie komentował osobistych spraw - aż do teraz.

W najnowszym wywiadzie Andrzej Stękała opisał swoje emocje po coming oucie - choć nie nazwałby obecnego stanu "odetchnięciem z ulgą", przyznaje, że wola jego i jego partnera została spełniona - świat dowiedział się o ich relacji:

Skoczek narciarski zadedykował swój coming out właśnie zmarłemu partnerowi i mimo trudnej sytuacji postanowił "wyjść do świata", a nie zamykać się i chować swoje trudne emocje. Padły naprawdę poruszające słowa:

Fani Andrzeja Stękały i polskiego sportu z pewnością zastanawiali się, dlaczego skoczek postanowił ujawnić prawdę o swojej orientacji właśnie teraz. Jak mówi mężczyzna, głównym powodem była chęć otwarcia się przed fanami i uczciwość wobec kibiców, którzy z uwagą śledzą jego karierę:

Przez wiele tygodni po śmierci Damiana nie byłem w najlepszym stanie. Zanim zdecydowałem się na opublikowanie tego postu, skontaktowałem się z wieloma osobami. Nie była to zatem pochopna decyzja. Myśl o tym, by to zrobić, kłębiła się we mnie już od dawna. I nie tylko we mnie. Stało się jednak, jak się stało. Najbardziej zależało mi na tych kibicach, którzy nie wiedzieli, skąd u mnie taka słaba dyspozycja. Chciałem, by wiedzieli, co się stało w moim życiu, że zmagam się z wielkim problemem, który nie pozwalał mi na to, by w stu procentach skupić się na sporcie

- mówi skoczek.