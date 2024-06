Księżna Kate od kilku miesięcy zmaga się z nowotworem i w związku z tym zniknęła z życia publicznego. Niedawno osoba z bliskiego otoczenia Kate poinformowała, że ukochana księcia Williama czuje się już lepiej, jednak teraz wszyscy zastanawiają się czy to wystarczy, aby pojawić się na paradzie "Trooping the Colour".

Księżna Kate będzie świętować urodziny króla?

Już niebawem odbędzie się wielka parada "Trooping the Colour", która jest organizowana w związku z urodzinami króla. Już za dwa tygodnie w Londynie odbędzie się ceremonia, a rodzina królewska będzie miała okazję machać do podwładnych z balkonu Pałacu Buckingham. Jednak największą zagadką dla wielu jest to, czy księżna Kate mimo swojej choroby pojawi się u boku swojej rodziny. Na ten moment wiadomo jedynie, że Brytyjczycy mogą spodziewać się króla Karola III, który również zmaga się z chorobą.

Niedawno media obiegła informacja, że księżna Kate czuje się lepiej i zamierza wrócić do wystąpień publicznych 15. czerwca, czyli dokładnie w dniu ceremonii urodzinowej króla. Te informacje wówczas nie były potwierdzone, jednak teraz na światło dzienne wyszły nowe fakty w tej sprawie.

Okazuje się, że Pałac Kensington poinformował, że księżna Kate z pewnością nie weźmie udziału w próbach przed głównym wydarzeniem, jednak jest duże prawdopodobieństwo, że pojawi się na ceremonii "Trooping the Colour". Wszystko uwarunkowane jest jej samopoczuciem w danym dniu.

Rokowania były do teraz dobre, ale głos w sprawie zabrała Lady Colin- biografka księżnej Diany, która wyznała, że księżna Kate jest bardzo chora i nie wygląda to optymistycznie:

Leczenie jest wyczerpujące. Musi odpocząć, aby wyzdrowieć i móc opiekować się trójką swoich dzieci, które są bardzo małe. To proste, jest zbyt chora, aby być aktywna - oznajmiła.

Jak wynika z powyższych doniesień do ostatnich chwil nie będzie wiadomo, czy Brytyjczycy będą mieli okazję zobaczyć księżną podczas parady "Trooping the Colour".

