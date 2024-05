W mediach pojawiła się informacja o przełomie w leczeniu księżnej Kate. Żona księcia Williama zniknęła już jakiś czas temu z mediów, by skupić się na walce z nowotworem. Teraz na światło dzienne wyszła informacja dotycząca jej zdrowia. Wszyscy bardzo długo na to czekali!

Nowe informacje ws. zdrowia księżnej Kate Middleton

Informacja o chorobie nowotworowej Kate Middleton wstrząsnęła nie tylko Brytyjczykami, ale i całym światem. Wszyscy się zastanawiają, jak czuje się księżna Walii i wyczekują, aż rodzina królewska poinformuje o jej samopoczuciu i postępach w leczeniu. Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że Księżna Kate miałaby wrócić do wystąpień publicznych. Miałoby dojść do tego 15 czerwca podczas ceremonii Trooping the Colour, a dokładniej w momencie, gdy cała rodzina królewska zbiera się na balkonie Pałacu. Ta informacja nie jest jednak oficjalnie potwierdzona.

Teraz korespondentka amerykańska Katie Nicholl, która specjalizuję się w tematach związanych z rodziną królewską, przekazała na światło dzienne radosną informację. Okazuje się, że księżna Kate czuje się znacznie lepiej, a w leczeniu nastąpił przełom.

To dla mnie wielka ulga, że toleruje leki i faktycznie czuje się o wiele lepiej. To był oczywiście bardzo trudny i niepokojący okres. Wszyscy byli wokół niej. William, jej rodzice oraz siostra i brat — powiedział informator cytowany przez ''Fox News''.

Mamy nadzieje, że rodzina królewska już niedługo odniesie się do stanu zdrowia i samopoczucia księżnej Kate, a jak na razie trzymamy mocno za nią kciuki.

