Na początku roku księżna Kate przeszła operację w londyńskiej klinice. Wiemy, że 16 stycznia żona następcy tronu brytyjskiego trafiła do szpitala. Pałac Buckingham postanowił zachować w tajemnicy szczegóły dotyczące jej stanu zdrowia. Zapowiedziano, że ukochana księcia Williama do Wielkanocy nie pokaże się publicznie. Z czasem w mediach zaczęło pojawiać się coraz więcej teorii na temat długiej nieobecności Kate Middleton. Opinia publiczna jest wyraźnie zaniepokojona tym, co dzieje się w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Wygląda na to, że księżna niedawno postanowiła opuścić dom.

Reklama

Księżna Kate widziana po raz pierwszy po operacji

Obywatele Wielkiej Brytanii spodziewają się, że księżna Kate wróci do oficjalnych obowiązków dopiero po Wielkanocy. Pałac Buckingham przekazał, że operacja, którą przeszła żona księcia Williama, była wcześniej zaplanowana i nie ma powodów do niepokoju. Jednak fakt, że Kate Middleton spędziła w szpitalu aż 13 nocy, wyraźnie poruszył opinię publiczną. W miniony weekend następca tronu i jego ukochana byli widziani podczas zakupów.

Kate Middleton Rex Features/East News

Zdaniem anonimowych świadków księżna Walii wyglądała na „szczęśliwą, zrelaksowaną i zdrowotną”. Kate Middleton i książę William pojawili się w The Windsor Farm Shop, który znajduje się blisko ich domu, Adelaide Cottage. Parze nie zrobiono zdjęć ze względu na prośbę o uszanowanie prywatności Kate w czasie rekonwalescencji. Według brytyjskich mediów to może wreszcie zakończyć plotki na temat żony następcy tronu.

Wizyta w The Windsor Farm Shop zapewni bardzo potrzebny impuls brytyjskiej opinii publicznej, która była coraz bardziej zaniepokojona stanem zdrowia księżnej – czytamy w serwisie Daily Mail.

Anonimowi świadkowie, którzy zobaczyli książęcą parę, byli zadowoleni z tego, jak zaprezentowali się syn króla Karola III i jego ukochana. Tym razem nie towarzyszyły im dzieci. Wyjście Kate Middleton traktowane jest jako dobry znak.

Kate Middleton Rex Features/East News

Po tych wszystkich plotkach, które krążyły, byłem oszołomiony, widząc ich tam. Kate była na zakupach z Williamem i wygląda na szczęśliwą – przekazał świadek.

Dzieci nie były z nimi, ale to dobry znak, że była na tyle zdrowa, że mogła wpaść do sklepu – dodał.

Choć Pałac Buckingham nie chce przekazać szczegółów na temat stanu zdrowia księżnej Kate, brytyjscy dziennikarze uważają, że operacja, jaką przeszła, była poważna. Ma świadczyć o tym nie tylko długi pobyt w szpitalu, ale również reakcja księcia Williama.

Zobacz także

Kate Middleton Rex Features/East News

Myślę, że oznaką tego, jak poważne to było, są słowa Williama po zdiagnozowaniu raka u jego ojca: »Muszę skoncentrować się na Kate« – przypomniała zastępczyni redaktora naczelnego „Daily Telegraph” Camilla Tominey.

Warto przypomnieć, że pod koniec stycznia także król Karol III trafił do szpitala. Brytyjski monarcha wylądował w tej samej klinice, w której leczono księżną Kate. W tym przypadku Pałac Buckingham ujawnił, że ojciec księcia Williama choruje na raka.

Reklama

Zobacz także: Księżna Kate przeszła operację. Pałac odwołał wszystkie wydarzenia i wydał oświadczenie