Po kilku tygodniach milczenia i spekulacji księżna Kate opublikowała w mediach nagranie, w którym ujawniła, że zdiagnozowano u niej zmiany nowotworowe i rozpoczęła chemioterapię. Żona następcy tronu w połowie stycznia przeszła operację jamy brzusznej, która zakończyła się pomyślnie. Księżna Walii poinformowała, że nie wie, kiedy będzie mogła wrócić do swoich obowiązków. Przyznała, że wiadomość o chorobie była dla niej szokiem. Oświadczenie jednak nie uciszyło zamieszania medialnego wokół niej. Internauci zastanawiali się, dlaczego książę William nie wsparł swojej żony w materiale wideo.

Reklama

Księżna Kate nagrała oświadczenie bez księcia Williama

W piątek, 22 marca księżna Kate ujawniła, że walczy z rakiem. Wiadomość o chorobie żony następcy tronu wywołała szok w mediach. Brytyjska rodzina królewska dostała mnóstwo wyrazów wsparcia. Jednak internauci nadal mają wiele pytań. Nie tylko zastanawiają się, z jakim typem nowotworu zmaga się księżna Walii, ale także dlaczego książę William nie wspierał jej na nagraniu.

księżna Kate, książę William SplashNews.com/East News

Odpowiedź na ostatnie pytanie pojawiła się na łamach „The Times”. Informator z otoczenia rodziny królewskiej na łamach dziennika postanowił rozwiać wątpliwości co do postawy następcy tronu. Zapewnił, że książę William cały czas jest przy swojej żonie, jednak księżna Kate chciała wystąpić przed narodem jako silna kobieta.

Kate Middleton, książę William Doug Peters/Press Association/East News

Kate zaprezentowała się jako silna kobieta, która dzieli się mocnym przesłaniem z narodem. Nie potrzebowała, aby ktokolwiek obok niej siedział. Oczywiście William wspierał żonę i rodzinę w tle – zdradziło źródło.

Do spekulacji odniosła się także korespondentka magazynu „Hello!” Daniel Stacey. Redaktorka zwróciła uwagę na to, że Kate Middleton sama spisała swoje oświadczenie i dlatego chciała wystąpić przed narodem w pojedynkę. To ma świadczyć natomiast o jej sile, jaką zachowuje w tej trudnej sytuacji.

East News

Księżna Walii napisała każde słowo swojego oświadczenia, dlatego jest zrozumiałe, że zdecydowała się przekazać wiadomości solo. Ci, którzy blisko współpracują z księżną, często mówią o jej wewnętrznej sile i myślę, że jej przesłanie wideo jest tego doskonałym przykładem – wyjaśniła Stacey.

Na koniec korespondentka przypomniała, że w oświadczeniu księżna Walii wspomina o wsparciu męża. Przypominamy, że niedawno pisaliśmy o tym, jak choroba księżnej Kate wpłynęła na jej małżeństwo z Williamem.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Chłodna i zdystansowana reakcja Williama na wsparcie Meghan i Harry'ego dla Kate. "Nie tego spodziewał się Harry"