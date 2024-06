To była wyjątkowa parada Trooping the Colour. Choć symboliczne obchody urodzin monarchy to święto Karola III, w centrum uwagi była księżna Kate. Nie widziana od bożonarodzeniowego nabożeństwa żona następcy tronu po raz pierwszy w tym roku wzięła udział w oficjalnym wydarzeniu. 22 marca księżna Walii ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Przyszła królowa poddała się chemioterapii i wyjechała do położonej pod miastem posiadłości Anmer Hall. Do niedawno spekulowano, czy księżna w ogóle wróci w tym roku do obowiązków. W sobotę, 15 czerwca ukochana księcia Williama pokazała się obywatelom.

Księżna Kate usłyszała to od George’a podczas parady

W ubiegły weekend uśmiechnięta księżna Kate zrobiła furorę na paradzie Trooping the Colour. Obywatele długo czekali na to, by wreszcie zobaczyć żonę następcy tronu podczas oficjalnego wydarzenia. Dzień przed uroczystością księżna Walii opublikowała oświadczenie, w którym opowiedziała o leczeniu i zapowiedziała, że chciałby jeszcze w tym roku wystąpić publicznie kilka razy.

Rex Features/East News

Nic dziwnego, że w sobotę wszyscy byli wpatrzeni w księżną Kate. Ukochana księcia Williama cały czas przebywała blisko dzieci. Ekspertka Juliet Sullivan w rozmowie z „Daily Mail” ujawniła, co jej syn George powiedział, gdy rodzina jechała karocą.

Wszyscy wyglądają na szczęśliwych – miał powiedzieć do mamy 11-latek.

Księżna Kate Rex Features/East News

Podczas Trooping the Colour dzieci księżnej Kate również są zawsze w centrum uwagi. Pamiętamy z poprzednich uroczystości, że najmłodsze dziecko następcy tronu lubi się czasem trochę powygłupiać. I tym razem książę Louis skradł show.

Księżna Kate Rex Features/East News

W wydanym niedawno oświadczeniu księżna Kate przyznała, że miewa gorsze dni i nie zawsze jest w pełni sił. Obywatele będą jednak z niecierpliwością czekali, by znów zobaczyć ją na żywo.

