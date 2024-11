Książę William i Księżna Kate słyną z pielęgnowania rodzinnych tradycji, które przybliżają ich do zwykłego życia Brytyjczyków. Święta Bożego Narodzenia to dla nich czas spędzany z dziećmi na wspólnych aktywnościach. W tym roku rodzina królewska postanowiła stworzyć niezapomniane wspomnienia, odwiedzając popularne miejsca związane z okresem świątecznym. Przez wiele lat pojawiali się podczas słynnego kolędowania w Opactwie Westminsterskim. W związku z chorobą przyszłej królowej pojawiło się wiele wątpliwości.

Księżna Kate poprowadzi koncert kolęd w Opactwie Westminsterskim

W listopadzie Pałac Kensington potwierdził, że księżna Kate będzie gospodynią koncertu kolęd w Opactwie Westminsterskim, który odbędzie się już 6 grudnia. Przyszła królowa będzie prowadziła związane z tym wydarzeniem uroczystości. To jeden z najważniejszych momentów księżnej Walii od zakończenia chemioterapii.

Podczas tego szczególnego wydarzenia księżną Kate będzie wspierała Królewska Fundacja Księcia i Księżnej Walii. W oświadczeniu pałacu czytamy, że ukochana księcia Williama chce „uhonorować liczne grono osób wspierających potrzebujących – to jest osoby, które inspirowały, doradzały, pocieszały, a przede wszystkim pokazały, że miłość jest największym darem, jaki możemy otrzymać”.

To jedna z pierwszych oficjalnych uroczystości, w których księżna Kate weźmie aktywny udział po zakończeniu chemioterapii. Warto przypomnieć, że okres świąt jest dla przyszłej królowej niezwykle istotny. Żona następcy tronu oraz książę William mają już kilka swoich tradycji związanych z tym czasem.

Jednym z głównych punktów świątecznego kalendarza rodziny królewskiej była wizyta w Lapland UK w Ascot. To miejsce, które oferuje dzieciom i dorosłym wyjątkową okazję do zanurzenia się w atmosferę świąt. George, Charlotte i Louis mieli okazję poznać elfy, wziąć udział w warsztatach oraz odwiedzić dom świętego Mikołaja. Atrakcja ta, zlokalizowana w pobliżu Windsorów, była idealnym wyborem na rodzinną wycieczkę.

Książę William i Księżna Kate, jak co roku, wybrali się także na zakupy świąteczne w Berkshire. Rodzina odwiedziła Christmas Tree Shop, aby wspólnie wybrać choinkę, która ozdobi ich rezydencję. Proces ten, mimo królewskiego statusu, przypomina tradycje wielu brytyjskich rodzin, podkreślając bliskość Księcia i Księżnej Walii do codziennego życia swoich poddanych.

Domem rodzinnym Księcia i Księżnej Walii jest Adelaide Cottage, znajdujący się na terenie Windsorów. To właśnie tutaj odbywają się wszystkie przygotowania do świąt. Rezydencja, znana z przytulnej atmosfery, jest miejscem, w którym William i Kate chcą zapewnić swoim dzieciom jak najwięcej świątecznej radości. Od dekorowania choinki po przygotowywanie tradycyjnych potraw – każda chwila jest dla nich wyjątkowa.

Rodzinne wyjścia Księcia i Księżnej Walii w okresie świątecznym to dowód na to, że królewskie tradycje mogą iść w parze z nowoczesnym stylem życia. Wizyta w Lapland UK i wybór choinki w Berkshire to tylko niektóre z aktywności, które sprawiają, że święta w rodzinie królewskiej nabierają wyjątkowego charakteru.

