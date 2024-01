O stanie księżnej Kate dowiedzieliśmy się z oświadczenia Pałacu Kensington. W środę, 17 stycznia członkini brytyjskiej rodziny królewskiej trafiła do prywatnej kliniki w Londynie, gdzie przeszła operację brzucha. Żona księcia Williama nie opuści szpitala jeszcze przez minimum dziesięć dni. W związku z tą sytuacją pałac odwołał wszystkie wydarzenia z jej udziałem. Obywatele prawdopodobnie nie zobaczą jej aż do Wielkanocy.

Księżna Kate przeszła operację. Książę William chce być przy żonie

Jak przekazał Pałac Kensington, księżna Kate pozostanie w szpitalu od dziesięciu do czternastu dni. Członkini brytyjskiej rodziny królewskiej przeszła planowaną operację brzucha, która zakończyła się pomyślnie. Teraz księżną Walii czeka jednak długi proces powrotu do zdrowia. W oświadczeniu poinformowano, że do Wielkanocy żona księcia Williama nie będzie mogła pełnić obowiązków i w związku z tym odwołano wydarzenia z jej udziałem.

księżna Kate Rex Features/East News

Na podstawie aktualnych opinii lekarskich jest mało prawdopodobne, aby powróciła do obowiązków publicznych przed Wielkanocą – czytamy w oświadczeniu.

Według dziennika „The Telegraph” zmienić się mogą także plany księcia Williama, który chce czuwać przy żonie w trakcie procesu rekonwalescencji. Możliwe, że syn króla Karola III odwoła lub przesunie w czasie m.in. dwie wizyty zagraniczne. Wszystko wskazuje na to, że księżna Kate pokaże się obywatelom dopiero w kwietniu.

księżna Kate Rex Features/East News

Media poprosiły Pałac Kensington o szczegółowe informacje w sprawie stanu zdrowia córki następcy tronu, jednak przedstawiciele royalsów odmówili. Jak na razie nie wiemy, jaką operację przeszła księcia Walii.

księżna Kate Doug Peters/Press Association/East News

Jesienią ubiegłego roku informowaliśmy o wydarzeniu, na którym księżna Kate pojawiła się na wózku inwalidzkim.

Księżna Kate i książę William Rex Features/East News