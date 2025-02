Podczas jednej z oficjalnych wizyt w Wielkiej Brytanii księżna Kate zaskoczyła wszystkich swoim spontanicznym gestem. Konwój, którym podróżowała, nagle się zatrzymał, a sama księżna wysiadła z samochodu, aby podejść do trzyletniej dziewczynki. Nikt się tego nie spodziewał! Mała fanka czekała na przyjazd księżnej, trzymając w dłoni bukiet kwiatów. Jej uroczy gest i widoczna ekscytacja sprawiły, że Kate Middleton postanowiła przerwać podróż i osobiście się z nią przywitać.

Reklama

Księżna Kate spotkała się z trzyletnią fanką i przyjęła od niej prezent

O tej niecodziennej sytuacji z udziałem księżnej Kate poinformowała stacja BBC. Z relacji świadków wynika, że księżna Kate natychmiast zwróciła uwagę na dziewczynkę. Wzruszona jej obecnością, podeszła do niej i nawiązała krótką rozmowę. Spotkanie było pełne ciepła – Kate uśmiechała się, kucnęła, by być na wysokości dziecka, i przyjęła wręczone kwiaty. To niezwykłe wydarzenie wywołało zachwyt wśród zgromadzonych. Wielu świadków podkreślało, że księżna Middleton wykazała się ogromną empatią i naturalnością. W mediach pojawiło się też nagranie zdarzenia.

Słyszałam, jak mówisz „cześć” aż stamtąd i chciałam przyjść cię zobaczyć – powiedziała Kate.

Dziewczynka wręczyła księżnej Walii nie tylko kwiaty, ale również zabawkowego banana. Mama trzylatki była zszokowana całym zajściem. Podobnie jak wszyscy nie spodziewała się, że przyszła królowa postanowi się zatrzymać, by spotkać się z jej córką.

To było niezwykle ekscytujące, nie spodziewaliśmy się, że do tego dojdzie. (...) Kate była taka kochana, bardzo naturalna. (...) Mam nadzieję, że Lily-Rose to zapamięta – przekazała w rozmowie z BBC mama Lily-Rose, Stacey Chorley.

Dziennikarze podkreślają, że takie zachowanie ze strony członków brytyjskiej rodziny królewskiej to niezwykła rzadkość. Jednak księżna Kate już wielokrotnie udowodniła, że potrafi nieco naginać zasady, by być bliżej zwykłych obywateli. To dlatego zdaniem wielu sympatyków tak bardzo przypomina matkę księcia Williama, ukochaną przez Brytyjczyków księżną Dianę.

Księżna Kate odwiedziła hospicjum

Tego dnia księżna Kate wracała z hospicjum. Przyszła królowa odwiedziła klinikę dziecięcą w miejscowości Sully, którą objęła swoim patronatem. Na miejscu żona następcy tronu rozmawiała i bawiła się z młodymi pacjentami ośrodka medycznego. Wraz z jednym z podopiecznych wzięła udział w zajęciach muzycznych. Jak przekazał pałac Kensington, księżna Walii nie może się doczekać „zbudowania bliskiej relacji z hospicjum i osobami, którym służy”. Ostatnio ukochana księcia Williama, matka trójki dzieci coraz częściej bierze udział w spotkaniach i wystąpieniach. Wszystko wskazuje na to, że wraca do pełni obowiązków po chorobie nowotworowej.

Księżna Kate walczyła z chorobą nowotworową

W marcu 2024 roku świat obiegła wiadomość o diagnozie nowotworowej u księżnej Kate. Po intensywnym leczeniu, obejmującym operację i chemioterapię, żona księcia Williama ogłosiła, że jej choroba jest w remisji. W styczniu 2024 roku księżna Kate przeszła operację jamy brzusznej. Początkowo sądzono, że jej stan nie jest nowotworowy, jednak badania pooperacyjne wykazały obecność raka. Później księżna publicznie ogłosiła swoją diagnozę i poinformowała o rozpoczęciu chemioterapii profilaktycznej.

W trakcie leczenia księżna Kate wycofała się z pełnienia oficjalnych obowiązków, koncentrując się na zdrowiu i rodzinie. Wspólnie z mężem, księciem Williamem, oraz dziećmi spędzała czas w Norfolk. We wrześniu 2024 roku ogłosiła zakończenie chemioterapii, dzieląc się wzruszającym filmem przedstawiającym rodzinne chwile.

14 stycznia 2025 roku księżna Kate poinformowała, że jej choroba jest w remisji. Podczas wizyty w szpitalu Royal Marsden w Londynie, gdzie była leczona, podziękowała personelowi medycznemu za opiekę. Pałac Kensington ogłosił, że księżna będzie stopniowo wracać do pełnienia obowiązków królewskich.

Reklama

Zobacz także: Księżna Kate w ostatniej chwili podjęła decyzję o wystąpieniu publicznym. Padły poruszające słowa