Choć brytyjska rodzina królewska niejednokrotnie musiała stawić czoła problemom i skandalom, choroba księżnej Kate bez dwóch zdań przyćmiła je wszystkie. Czy jednak do royalsów nadciąga właśnie kolejna afera? Media obiegły informacje, które przyszłą parę królewską mogły przyprawić o szybsze bicie serca. Chodzi o księcia Harry'ego.

Reklama

Księżna Kate i książę William mają powody do obaw?

Trudno zliczyć, ile razy o brytyjskich monarchach robiło się głośno wcale nie za sprawą przyjemnych wydarzeń. Obserwowaliśmy już odejście księcia Harry'ego i Meghan Markle, ich głośny wywiad obnażający prawdę o rodzinie królewskiej, domniemany romans księcia Williama i chorobę Kate Middleton, którą obecnie żyje cały świat.

Od kilku dni opinia publiczna zastanawia się, czy księżna pojawi się na finale Wimbledonu, gdzie ma w zwyczaju wręczać nagrodę. Póki co to pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale w międzyczasie pojawił się inny powód do dyskusji. Zagraniczne media donoszą, że już 25 lipca w dokumencie "Tabloids on trial" w stacji ITV ma się ukazać kolejny wywiad księcia Harry'ego!

Księżna Kate, książę William, książę Harry, Meghan Markle Kirsty O'Connor/Press Association/East News

Ta informacja zapewne mogła przyprawić rodzinę królewską o niemały stres, bo przypomnijmy, że wcześniejsze wywiady młodszego z braci i jego żony z mediami odbijały się ogromnym echem. Sussexowie chętnie opowiadali w nich o napiętych relacjach z rodziną królewską. Nie brakowało przytyków w kierunku króla Karola III oraz Williama, a nawet padły oskarżenia o rasizm, choć na tym polu małżonkowie nie chcieli nikogo wskazać. Czy więc i tym razem internauci mogą liczyć na kolejną dawkę osobistych skandali, a rodzina królewska już powinna szykować oświadczenia?

AFP/EAST NEWS

Monarchowie mogą odetchnąć z ulgą, bowiem jak podano, wywiad ma dotyczyć wygranego procesu z Mirror Group Newspapers. Przypominamy, że w ubiegłym roku Sąd Najwyższy w Londynie orzekł, iż książę Harry padł ofiarą włamań do telefonu oraz innych zakazanych praktyk dziennikarzy i tym samym otrzymał ponad 140 600 funtów odszkodowania.

Zobacz także

Przedstawiamy pierwszy, duży wywiad księcia Harry'ego od czasu zakończenia jego sprawy sądowej z Mirror Group Newspapers. Ten dokument opowiada o jego misji kontynuowania walki o ujawnienie nielegalnych taktyk brytyjskiej prasy tabloidowej i bada, co osoby odpowiedzialne na Fleet Street naprawdę wiedziały, gdy ten skandal się rozwijał - możemy przeczytać w sieci.

Czy jednak Harry'emu może się wymsknąć coś na temat rodziny? Widzowie i jego krewni przekonają się o tym już niebawem.

Reklama

Zobacz także: Wyszło, jak Karol III naprawdę traktuje księżną Kate. Trudno to pojąć

Książę Harry, księżna Kate Nils Jorgensen/REX/Shutterstock/EAST NEWS