Przez ostatnie miesiące media intensywnie śledzą każdy ruch księżnej Kate, która pod koniec marca ujawniła, że walczy z nowotworem. Przyszła królowa przestała pokazywać się publicznie i rozpoczęła chemioterapię. Żona następcy tronu w czerwcu wzięła udział w paradzie Trooping the Colour, miesiąc później pojawiła się na zakończeniu Wimbledonu, za każdym razem wywołując bardzo emocjonalną reakcję. Większość czasu jednak spędza w wiejskiej rezydencji Anmer Hall. Z dala od mediów skupia się na powrocie do zdrowia. Biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia, może mieć problemy z odpoczynkiem w sierpniu.

W sierpniu ma się pojawić nowa biografia księżnej Kate autorstwa Roberta Jobsona. Dziennikarz opisał drogę, jaką przeszła żona księcia Williama, by stać się jedną z ulubionych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej. W książce ponoć nie zabraknie jednak także niewygodnych informacji. Jedna z nich dotyczy rozstania przyszłej królowej i następcy tronu.

Autor biografii wraca do romansu Kate i Williama, który miewał trudne momenty. Podczas jednego z nich syn Karola III miał zerwać ze swoją ukochaną przez telefon. Do rozstania miało dojść w 2007 roku, gdy brytyjska prasa już czekała na wieści o zaręczynach pary.

Wydaje się, że William zadzwonił do niej (przyp. red. – Kate), by zasugerować rozstanie

To był druzgocący cios dla Kate, która czuła się podwójnie zawiedziona, że została porzucona przez telefon. Chociaż nie był to pierwszy raz, kiedy William zakończył ich związek, wydawało się to ostateczne

– wyjaśnił autor.