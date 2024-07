Odkąd na jaw wyszło, że księżna Kate zmaga się z nowotworem, cały świat z wytężoną uwagę przygląda się oficjalnym stronom Pałacu oraz księżnej i księcia Walii, wyczekując nowych informacji. Teraz przyszła para królewska opublikowała w sieci ważną wiadomość!

Nagle opublikowano zdjęcie księżnej Kate

Ten rok przyniósł brytyjskiej rodzinie królewskiej wiele niespodziewanych zdarzeń. Na kilka dobrych tygodni media zdominowała wieść o chorobie nowotworowej Kate Middleton, która zmusiła ją do wycofania się z życia publicznego. Do tej pory księżna wzięła udział w zaledwie dwóch ważnych dla niej wydarzeniach, a od marca, gdy poinformowała o chorobie, raptem raz zaktualizowała informacje.

Wiadomo więc, że wciąż jest poddawana leczeniu, a jej samopoczucie stale waha się pomiędzy dobrym a złym. Choć żona księcia Williama obecnie nie wypełnia swoich obowiązków publicznie, wiele rzeczy stara się robić w zaciszu własnego domu. Wraz z mężem prowadzi również profil na Instagramie, gdzie regularnie dzielą się najważniejszymi informacjami. Teraz małżonkowie opublikowali tam przejmujący komunikat.

Książę William i księżna Kate Rex Features/East News

Na InstaStory pojawił się archiwalny kadr z uśmiechniętą Kate Middleton w jednej z siedzib The Royal Foundation Centre for Early Childhood, którą od lat wspiera. Fundacja nadal się rozwija, a 25 lipca otworzono w jej ramach społeczność "The Baby Bank Alliance". Teraz organizacja postanowiła przypomnieć w swoim poście:

W ciągu ostatnich kilku lat księżna Walii odwiedziła kilka banków niemowląt, aby podkreślić ich kluczową pracę we wspieraniu rodzin z niemowlętami i małymi dziećmi. Organizacje takie jak banki niemowląt odgrywają istotną rolę, pomagając rodzicom i opiekunom w zapewnieniu troskliwej opieki, która jest tak ważna dla niemowląt i małych dzieci

Księżna Kate i książę William Aaron Chown/Press Association/East News

Kate i William udostępnili wspomniany post w swojej relacji, a przy tym dumnie ogłosili, jak wiele fundacja robi dla potrzebujących rodzin i niemowląt.

''The Baby Bank Alliance'' to ponad 300 banków niemowląt wspierających rodziny, niemowlęta i dzieci w Wielkiej Brytanii w dostępie do materiałów i odzieży, których potrzebują, aby się rozwijać

Księżna Kate sama jest matką, dlatego nic dziwnego, że wsparcie innych rodzin oraz dzieci jest dla niej tak istotne.

