O Macieju Musiale:

Młody, zdolny, od niedawna pełnoletni. No i bardzo ładny. Wygląda na zdyscyplinowanego chłopaka, a z tego co słyszałam - ma też niegłupich rodziców, którzy jeszcze patrzą uważnie, co ich znana latorośl porabia (...) Kiedy słucham jego wywiadów, odnoszę wrażenie, że to inteligentny chłopak absolutnie świadomy szaleństwa, jakie wywołuje. Takie szaleństwo to pewien kapitał. Jestem ciekawa, co z nim zrobi. Szkoda byłoby to zmarnować. Pytanie brzmi: Co dalej? Oby nie przyszła palma.