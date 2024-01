8 lat temu media obiegły zdjęcia Kingi Dudy i Macieja Musiała. Zaczęto spekulować o ich romansie. Teraz po latach aktor zdradza, co łączyło go wówczas z córką prezydenta. Początki były niewinne:

Maciej Musiał zainteresował się Kingą Dudą, w czasie wieczoru wyborczego, podczas którego Andrzej Duda został prezydentem. Chociaż już wiele razy opowiadał tę historię, postanowił zrobić to ponownie w "Czy to prawda, że..." u Wersow. Przyznał, że "zaczepił" ją na Facebooku, a po jakimś czasie odpowiedziała na "zaczepkę".

Podkreślił jednocześnie, że nigdy nie był w związku z Kingą Dudą.

Maciej Musiał i Kinga Duda poznali się na żywo jednak nieco później, na imprezie u wspólnego znajomego:

To jednak był dopiero początek ich znajomości. Kinga Duda obiecała, że oprowadzi Macieja Musiała po Pałacu Prezydenckim i słowa dotrzymała. To wtedy zrobiono im słynne zdjęcia, które były powodem piętrzących się później plotek: